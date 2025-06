Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 est pourvue d’un bouton C, qui permet de lancer rapidement le GameChat. Si vous avez peur d’appuyer dessus par mégarde, sachez qu’il existe un moyen de le désactiver totalement.

Disponible depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 dispose d’un bouton inédit : le fameux bouton C, dont l’utilité a longtemps été tenue secrète. Il sert en réalité à lancer la fonctionnalité GameChat, qui permet d’échanger vocalement avec ses amis.

GameChat sera gratuit pendant une durée limitée, après quoi il faudra être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter (à partir du 1er avril 2026). Par conséquent, le bouton C de la Switch 2 deviendra… inutile — sinon payant. Pire, son placement, près du bouton Home (qu’on sollicite souvent), peut entraîner des appuis accidentels, alors qu’on cherche à revenir au menu principal. Heureusement, Nintendo offre la possibilité de le désactiver totalement.

Pour désactiver le bouton C de la Switch 2, rendez-vous dans les paramètres d’accessibilité

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne faut pas se rendre dans les paramètres des manettes pour modifier les touches des Joy-Con 2. Il faut se rendre dans Paramètres de la console > accessibilité > configuration des boutons, où il est possible de modifier la fonction de chaque bouton. Ce menu vous montrera les manettes connectées à la console, soit au minimum le Joy-Con 2 droit et le Joy-Con 2 gauche.

Le bouton C étant positionné sur le Joy-Con 2 droit, c’est ce dernier qu’il faudra sélectionner. Ensuite, il faut choisir le bouton C pour faire apparaître un menu déroulant : ici, vous pouvez lui attribuer une autre touche ou le désactiver. Une fois cette étape réalisée, il suffira de valider en appuyant sur « Sauvegarder ».

Notez qu’il faudra le faire pour chacune des manettes affiliées à votre Switch 2, c’est-à-dire chaque Joy-Con 2 droit et, éventuellement, vos manettes Pro Controller 2 (équipées du bouton C, contrairement à la première génération).

Pour rendre le bouton C de nouveau utilisable, il faudra retourner dans les paramètres d’accessibilité, et rendre au bouton C son utilité première. On rappelle que le GameChat est aussi accessible depuis la barre des tâches du menu principal, le bouton C est donc loin d’être indispensable.

