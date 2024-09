Lecture Zen Résumer l'article

Canal+ va lancer une énième chaîne pour la rentrée. Intitulée Canal+ UHD HDR, elle offrira la meilleure qualité de visionnage possible pour les contenus les plus importants du catalogue.

C’est la rentrée et, pour le Groupe Canal, c’est l’excuse idéale pour ajouter toujours plus de cordes à son arc. Aujourd’hui, si vous lancez l’application myCanal, vous tomberez sur une multitude de canaux thématiques, ce qui peut créer de la confusion sur l’endroit où aller. C’est ainsi qu’on se retrouve avec une grille affichant Canal+ Cinéma(s), Canal+ Grand Écran ou encore Canal+ Box Office pour les films. Le sport n’y échappe pas non plus, entre Canal+ Sport, Canal+ Foot ou encore Canal+ Sport 360.

Les choses ne vont pas aller en s’arrangeant, puisque le Groupe Canal annonce le lancement d’une nouvelle chaîne dans un communiqué publié le 4 septembre 2024. Son nom : Canal+ UHD HDR, disponible dès le 10 septembre. Son but est d’offrir la meilleure qualité de visionnage possible, aussi bien pour le son que pour l’image. À noter qu’elle ne vient pas remplacer le canal Événement 4K, utilisé occasionnellement pour diffuser les flux des autres services (comme Eurosport pendant les JO ou encore M6 pendant l’Euro 2024).

Une chaîne axée sur la qualité pour Canal+

Concrètement, Canal+ UHD HDR proposera un flux en 4K, avec du HDR, du Dolby Vision et même du Dolby Atmos dans certains cas. Le Groupe avait déjà expérimenté une telle offre axée sur la qualité avec la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. C’était en 2022 et, à l’époque, le dispositif avait été historique.

Que diffusera Canal+ UHD HDR ? Des films et des séries. Mais aussi du sport dès le 14 septembre : la Ligue des champions (les matchs des clubs français à domicile puis les matchs de la phase finale), deux rencontres par semaine de Premier League, les Grands Prix de Formule 1 et les matchs du dimanche soir de Top 14 en rugby.

En somme, Canal+ UHD HDR compte faire briller les produits les plus importants de la chaîne. À noter quand même que le Dolby Atmos ne sera pas une garantie absolue pour l’ensemble des contenus. Ainsi, le film Wonka en proposera, mais pas Argylle. Au regard des termes employés par l’entreprise, on n’est pas certain que le Dolby Atmos soit proposé en abondance — pour le sport notamment. Il faudra d’ailleurs attendre la fin d’année pour le direct en Dolby Atmos (ce sera à la demande les premières semaines).

Il faudra bien sûr avoir un équipement compatible pour profiter de Canal+ UHD HDR. La liste est déjà détaillée : Décodeur Canal+ (G9/G10/G11), Smart TV (Samsung de 2018 à 2023, LG à partir de 2019, Hisense à partir de 2020, Sony/TCL/Philips sous Android), Apple TV 4K (2e génération), Nvidia Shield, Chromecast avec Google TV 4K, Amazon Fire Stick 4K, Fire Cube ou encore certains décodeurs FAI (Freebox Pop, Bouygues Brooklyn/Vancouver, SFR Connect).

