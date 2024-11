Lecture Zen Résumer l'article

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais regarder des contenus en 4K HDR depuis l’application myCANAL. Le replay, la vidéo à la demande et même les directs (notamment le sport) sont concernés. Voilà comment y accéder.

Canal+ annonce à Numerama avoir activé la 4K et le HDR sur les iPhone et les iPad,. De quoi offrir une meilleure définition et des lumières plus jolies sur les écrans de smartphones et de tablettes tactiles. Un paramètre à activer dans les réglages de l’application myCanal : nous vous montrons comment faire.

De la 4K et du HDR pour l’app Canal+ sur les appareils Apple

L’application iOS et iPadOS myCanal voit arriver la 4K et le HDR 10. Cela concerne tout d’abord le replay et la vidéo à la demande. Les iPhone et iPad profitent par ailleurs du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Ces changements sont en fait en place depuis septembre, mais le groupe n’avait pas encore communiqué dessus.

Le mode Expert de l’application myCANAL. // Source : CANAL+

L’autre grand changement concerne les directs, et notamment le sport. Certaines chaînes restent en 4K SDR, comme Canal+ UHD, Canal+ Box Office UHD, Evenement 4K. Cependant, d’autres sont en 4K HDR, comme Canal+ UHD HDR, qu’on connaît depuis quelques temps. D’ailleurs, Canal+ précise vouloir activer le Dolby Vision 8.1 et le Dolby Atmos sur ses chaînes en direct début 2025, sans date précise pour le moment.

Certaines rencontres sportives sont désormais diffusées en HDR, puisque leur captation l’est nativement. Voici les matches et les courses prévus :

Match de TOP 14 dimanche 24 novembre : Stade Français versus Racing 92 ;

Tous les matches de Premier League samedi 23 novembre ;

Tous les matches de Champions League avec un club français jouant à domicile ;

Les grands prix de Formule 1 lors de la prochaine saison en mars 2025.

Comment profiter de la 4K HDR sur myCanal avec un iPhone ou un iPad ?

Pour activer le HDR sur l’application myCanal, voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans la section « En plus » de l’application en bas à droite de l’écran ;

Cliquez sur « Réglages » ;

Dans la section « Réglages vidéos » en bas de l’écran, cliquez sur « HDR » ;

Réglez le paramètre sur « Activé » ou sur » Auto », selon votre préférence.

Comment activer le HDR sur l’application Canal+ sur iPhone/iPad. // Source : Numerama

À noter que, pour profiter de la 4K lorsque vous n’êtes pas connecté en Wi-Fi, il faut manuellement régler la qualité vidéo en streaming en « Maximale », ce qui consomme environ 1,1 Go par heure.

Il est à noter que si vous utilisez le mode énergie sur iOS/iPadOS, le système d’exploitation coupe le HDR pour économiser un peu de batterie. Si vous avez le HDR activé dans l’application Canal+, mais le mode économie d’énergie activé, vous aurez un bandeau indiquant que votre appareil n’est pas compatible HDR. Canal nous précise que ce souci sera prochainement réglé.

