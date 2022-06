Amazon Prime Video fournit un outil pour faire le ménage dans son historique de vidéos vues. Utile pour écarter les contenus que vous avez lancés, mais que vous n’avez pas aimés.

Vous avez regardé beaucoup de films et de séries sur Amazon Prime Video et il vous prend l’envie de nettoyer l’historique de la plateforme ? Bonne nouvelle : le service met à disposition une section dans les paramètres du compte pour visualiser les dernières vidéos vues et, le cas échéant, supprimer celles que vous ne voulez plus voir associer à votre profil.

Voir l’historique de vidéos sur Prime Video

Rendez-vous sur primevideo.com ;

Connectez-vous à votre compte, si ce n’est pas encore le cas ;

Allez sur votre profil en haute à droite de l’écran et cliquez dessus ;

Allez dans « Compte et Paramètres » ;

Connectez-vous à Amazon sur la page d’accès ;

Allez à l’onglet « Historique de lecture » ;

Supprimez toutes les vidéos que vous voulez.

Amazon rappelle, à toutes fins utiles, que chaque profil de Prime Video dispose de sa propre liste de vidéos vues. Assurez-vous donc bien d’être sur votre profil et pas celui de votre compagnon ou de votre compagne, ou d’un membre de votre famille, et ainsi de suite. Seul bémol : il n’existe pas de bouton permettant d’effacer d’un coup toutes les vidéos.

Un exemple d’historique sur Prime Video. // Source : Capture d’écran

Pour rappel, l’abonnement Prime Video coûte 5,99 euros par mois, ou 49 euros par an, et est compris dans l’abonnement Amazon Prime qui donne des avantages au niveau des livraisons de colis.

Faire le ménage pour retirer les vidéos que vous n’avez pas aimées

On n’a pas toujours la main heureuse lorsqu’on sélectionne un film ou une série sur une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Parfois, c’est le coup de chance, la pépite, la révélation. Et parfois, c’est une catastrophe. On s’est fait avoir par le titre prometteur, la vignette aguicheuse ou tout bêtement par le conseil malavisé d’un proche.

Dans ces cas-là, on n’a pas franchement envie de poursuivre si l’œuvre ne nous convainc vraiment pas du tout. On appuie sur le bouton symbolisant une petite croix pour ferme vidéo et on passe à autre chose — que ce soit en donnant une chance à une autre œuvre ou bien en s’occupant différemment. C’est assez à court terme pour être tranquille.

Mais à moyen et long terme, c’est insuffisant. En cause : les algorithmes de recommandation. Ces outils se basent en effet sur ce que vous avez vu pour vous proposer des œuvres semblables, en partant du principe que si vous avez lancé tel ou tel contenu, c’est parce qu’il vous tentait. Aussi, il n’est pas inutile de nettoyer de temps en temps son historique de vidéos vues.

Nous avons déjà détaillé la procédure pour effacer l’historique de YouTube. Nous avons fait de même pour expliquer comment retirer les vidéos vues de MyCanal et supprimer l’historique de Netflix.

