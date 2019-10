Les PC de Numerama - il y a 9 minutes Tech

PC gaming, pro, budget ou pensé pour l'esport : chaque mois, Numerama vous propose ses configurations PC afin de vous aider à choisir les meilleures pièces pour monter un nouveau PC ou mettre à jour votre configuration actuelle.

Non, le PC Gamer n’est pas mort et ne le sera probablement jamais. Parce que cela peut être compliqué de choisir ses pièces pour monter un PC, Numerama vous propose tous les mois 3 configurations répondant à des besoins précis. Que vous ayez besoin d’un PC pour jouer ou pour travailler, vous trouverez sûrement votre bonheur dans nos configurations, toutes pensées pour être les plus polyvalentes possible.

Si l’une des pièces n’est plus disponible, n’hésitez pas à utiliser les commentaires pour trouver de bonnes alternatives. Nous mettrons ce guide à jour tous les mois en faisant bien attention aux stocks des e-commerçants. Comme les prix des composants bougent souvent, nous avons ajouté à chaque ligne une notion de meilleur prix, qui est celui que nous avons constaté au moment de la rédaction. N’hésitez pas à les vérifier.

Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez compléter votre configuration avec des accessoires : nous avons des guides experts sur tous les sujets.

Vous avez des questions ? On a des réponses !

Pourquoi acheter un PC gamer ?

Depuis les années 2000, on nous dit que le PC est mort. Nous n’y avons jamais cru. Parce qu’il est à la fois puissant, polyvalent et durable, le PC de bureau a résisté hier aux consoles, aux ordinateurs de portables, aux smartphones, aux tablettes tactiles et il résistera demain aux assistants intelligents et au tout cloud. La tour est attaquée, mais ne tombe pas.

La rédaction de Numerama est composée d’enfants devenus adultes, qui ont grandi en montant des tours. Nous avons assemblé des cartes mères avec des cartes graphique avant d’avoir nos premiers téléphones portables. En 2019, nous continuons à passer des heures sur le web à concevoir des configurations pour toutes et tous. Nos conseils ont été donnés au copain qui veut faire du montage, à la cousine qui se lance dans le streaming de jeu vidéo, à la grand-mère qui veut regarder ses mails et Canal et même à ce follower sur Twitter qui a failli acheter une carte graphique qui ne rentre pas dans son boîtier.

Le gaming étant l’un des aspects les plus grand public du monde du PC, nous avons décidé de regrouper nos recommandations sous cette bannière.

Comment monter un PC gamer ?

C’est à la fois simple et pas simple. Simple, parce que cela a beaucoup évolué depuis les années 1990 et désormais, tout est plus ou moins plug n play. Quelques règles :

Alimentation, carte mère, processeur, ventilation, RAM, disques durs / SSD, carte graphique : montez globalement dans cet ordre.

: montez globalement dans cet ordre. Lisez les documentations . Notamment celles du boîtier et de la carte mère, qui contiennent les instructions pour le reste du montage.

. Notamment celles du boîtier et de la carte mère, qui contiennent les instructions pour le reste du montage. Si cela ne rentre pas, ne forcez pas .

. Votre manière d’appliquer la pâte thermique entre le CPU et le ventirad est la bonne . Il y a autant d’écoles que de PC montés. Achetez une bonne pâte thermique : l’important est qu’il n’y ait pas de couche trop épaisse.

. Il y a autant d’écoles que de PC montés. Achetez une bonne pâte thermique : l’important est qu’il n’y ait pas de couche trop épaisse. Regardez une vidéo de quelqu’un qui monte un PC.

Où acheter un PC gamer ?

C’est à vous de voir. Les composants sont souvent moins chers sur Amazon — c’est sur Amazon que nous avons repéré les prix les plus avantageux au global et c’est toujours plus pratique de ne faire qu’une commande. Des e-commerçants proposent en revanche d’autres prestations, comme le montage ou un SAV dédié : TopAchat, Materiel.net ou LDLC sont de bonnes références en France. Pour les puristes, chercher le meilleur prix et économiser quelques euros en passant par 5 sites fait partie du plaisir. On assume tout à fait ce kink à la rédaction.

Nous vous déconseillons en revanche les boutiques « physiques » qui vendent souvent des composants datés au prix des nouveaux.

Carte graphique : pourquoi c’est la pièce la plus importante pour jouer ?

C’est assez simple à comprendre : la carte graphique gère l’affichage du jeu sur votre écran. C’est elle qui a la charge la plus lourde et c’est le composant sur lequel vous ne devez pas faire de concession. À la rédaction, l’un de nos PC de test est équipé d’un Core i7 920 sorti en 2008. Épaulé par une carte Nvidia de génération précédente, il suffit à faire tourner des dizaines de titres récents, notamment tous les titres « esport » sans fléchir.

Comment bien choisir la fréquence de la RAM ?

Regardez ce que supporte votre CPU. Prenez la fréquence maximale. La facture ne sera pas plus chère. Les nerds s’écharpent souvent sur la priorité entre timing et fréquence, mais si vous utilisez un ordinateur de jeu et que vous lui adossez 16 à 32 Go de RAM, vous aurez du mal à voir la moindre différence. Ce sera une différence psychologique ou sur les benchmarks.

Combien de temps dure un PC gamer ?

Longtemps. Ce qui est top avec une configuration gamer, c’est qu’elle est synonyme de « bons composants, bien refroidis ». C’est un mix parfait pour anticiper l’avenir et prévoir une dépense sur 5 à 10 ans. Si vous partez sur une carte graphique haut de gamme aujourd’hui, vous n’en verrez pas les limites avant 4 à 6 ans — et encore, dans des conditions extrêmes, qui vous auront fait de toute façon changer tout le reste de votre installation (un écran 8K ?). Une fois que vous avez une bonne base, vous pouvez procéder à des changements pièce par pièce, ce qui vous permet de ne pas multiplier les gros investissements.

Quid des PC dans le cloud ?

Cloud gaming et cloud computing bénéficient de l’augmentation de la vitesse et latence des connexions, fibre optique, VDSL et 5G, pour être pertinents pour le grand public. Entre Shadow, Google Stadia, GeForce Now ou xCloud, les formats et formules diffèrent. Et oui, peut-être qu’en 2019, cela vous suffirait pour jouer. La question à se poser est complètement différente et concerne presque exclusivement votre connexion à Internet et votre usage d’un PC au-delà du jeu vidéo, certaines solutions comme Stadia étant dédiée aux activités vidéoludiques.

