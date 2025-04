Lecture Zen Résumer l'article

Le 22 avril, le studio Bethesda a créé la surprise en annonçant la sortie immédiate d’une version remastérisée d’Oblivion, le RPG culte de 2006, issu de la série The Elder Scrolls. Graphismes modernisés, contenu d’origine intact… Tout y est pour séduire anciens et nouveaux joueurs. Mais votre PC sera-t-il suffisamment armé pour faire tourner ce monument vidéoludique remis au goût du jour ?

Depuis quelque temps, les rumeurs allaient bon train sur un possible retour de The Elder Scrolls IV: Oblivion dans une version modernisée. Elles se sont révélées exactes : Bethesda, le studio derrière Oblivion premier du nom, a fini par officialiser son projet lors d’une présentation en direct ce 22 avril. À la surprise générale, le jeu a immédiatement été lancé dans la foulée. Cette édition remastérisée promet une refonte visuelle considérable tout en conservant le gameplay et le contenu complet du jeu de 2006, avec toutes ses extensions.

Le jeu est disponible pour la première fois sur PS5 et bien entendu sur les Xbox Series et sur PC via le Game Pass. Mais, avec toutes ses améliorations, cette version pèse tout de même 119 Go, ce qui occupera une place notable sur l’espace de stockage. Une question reste donc en suspens pour les fans de la première heure : leur ordinateur sera-t-il assez armé pour faire tourner ce mastodonte ? Ou faudra-t-il changer de PC ?

La configuration pour faire tourner The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered sur PC

Si Oblivion Remastered réveille l’enthousiasme des fans, certains vont sans doute déchanter en lisant les exigences techniques pour relancer l’aventure. Il convient de vérifier si votre PC pourra suivre la cadence, et idéalement de manière confortable pour profiter de la meilleure expérience possible, tant le titre s’avère gourmand.

Le retour d’Oblivion en version remastérisée repose sur le moteur graphique Unreal engine 5. Il devrait réclamer pas mal de ressources à votre PC, bien loin de la version sortie il y a presque deux décennies.

La configuration minimale

OS : Windows 10 (64 bits)

: Windows 10 (64 bits) Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 125 Go d’espace au minimum (SSD requis)

La configuration recommandée

OS : Windows 10 (64 bits)

: Windows 10 (64 bits) Processeur : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K

: AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K RAM : 32 Go

: 32 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080

: AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080 DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 125 Go d’espace au minimum (SSD requis)

Oblivion Remastered : un bond par rapport à la version de 2006

Il suffit de se replonger dans les spécifications du jeu original pour prendre la mesure du chemin parcouru. À sa sortie, Oblivion demandait un matériel que l’on qualifierait aujourd’hui d’antique, voire préhistorique.

Oblivion 2006 vs Oblivion Remastered 2025

Oblivion (2006) (recommandée) Remastered (2025) Système Windows XP/2000 (32 bits) Windows 10 (64 bits) Processeur Intel Pentium 4 3GHz ou équivalent AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K RAM 1 Go de RAM 32 Go Carte graphique Carte graphique 128 Mo (min) avec DirectX 9.0 AMD Radeon RX 6800XT or NVIDIA RTX 2080 (DirectX Version 12) Stockage Environ 4,6 Go 119 Go sur SSD

Si Oblivion Remastered demande autant de ressources, c’est parce qu’il va bien au-delà d’un simple coup de coup de pinceau visuel. Avec le moteur Unreal Engine 5, le jeu profite d’un éclairage bien plus réaliste, des textures avec davantage de polygones à afficher, et des modèles 3D retravaillés dans les moindres détails – aussi bien pour les personnages que pour les environnements.

Oblivion Remastered. // Source : Bethesda

La distance d’affichage est également étendue, assez largement. Les effets de lumière sont par ailleurs plus naturels, et les animations, y compris les expressions faciales, ont été entièrement modernisées. Ajoutez à cela une compatibilité 4K (voire 8K pour les configs les plus musclées) et un affichage fluide à 60 FPS, et vous obtenez un RPG visuellement à la hauteur des standards de 2025.

