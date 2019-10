Sony annonce que la PlayStation 5 sortira pour les fêtes de fin d'année 2020. La nouvelle console de l'entreprise japonaise fera notamment face à la Xbox Scarlett de Microsoft.

La nouvelle est tombée ce mardi 8 octobre : la PlayStation 5 sera commercialisée l’année prochaine, en 2020, pour les fêtes de fin d’année. Dans un peu plus d’un an, donc. Cette date était anticipée depuis plusieurs mois : plusieurs journalistes spécialisés tablaient sur une sortie en 2020, en se basant sur les informations glanées auprès des studios et de sources industrielles.

Pour l’heure, Sony ne donne pas de date plus précise sur l’arrivée de la PlayStation 5 dans les rayons et sur les sites de commerce électronique, ni s’il prévoit une sortie simultanée dans le monde entier ou s’il fera des lancements régionaux. Au passage, l’industriel nippon confirme l’évidence : la PlayStation 5 s’appellera bien… PlayStation 5. Pas d’audace, mais un nom pragmatique et clair.

Bataille à venir avec la Xbox Scarlett

Noël 2020 promet donc d’être un sacré champ de bataille pour l’industrie vidéoludique, puisque c’est aussi cette échéance que vise Microsoft avec la « Xbox Scarlett ». Cette nouvelle génération de la console de salon de l’éditeur américain, qui succédera à la Xbox One, sortie fin 2013, a été annoncée lors de la conférence E3 de cette année, en conclusion de la présentation de Microsoft.

Avec cette génération, Sony restera dans les clous du jeu vidéo à l’ancienne, c’est-à-dire avec un lecteur de disque et une rétrocompatibilité avec certains des jeux des années passées. Un choix qui se démarque d’autres compétiteurs, comme Google, puisque le géant du net s’immisce dans ce domaine avec du jeu en streaming (Microsoft aussi s’y met quelque peu avec le projet xCloud).

