La PlayStation 5 ne sortira pas avant la future année fiscale, qui démarre le 1er avril 2020, soit dans un an.

Sony a récemment dessiné les contours de la PlayStation 5, qui succédera à sa console en passe de franchir le cap des 100 millions d’exemplaires vendus (une barre plus que symbolique). Mais il faudra faire montre d’un peu de patience avant de pouvoir l’acquérir. Dans un tweet publié le 26 avril 2019, Takashi Mochizuki, journaliste pour le Wall Street Journal, a indiqué qu’elle ne sera pas disponible ces douze prochains mois.

Cela veut dire que la PlayStation 4 passera encore au moins un Noël tranquille. Cela veut dire aussi que Sony réserve sa PlayStation 5 pour la future année fiscale, estimant que sa console actuelle a suffisamment d’arguments pour remplir le compte en banque d’ici au 31 mars 2020.

Sony :

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40 % annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 26, 2019