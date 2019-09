La conférence Apple pour l'iPhone 11 arrive et nous ne résistons pas à l'envie de lancer nos dernières prédictions. Non sur les iPhone que nous connaissons déjà plus ou moins, mais sur le One More Thing qui pourrait ajouter un point final détonnant au keynote. Ou pas.

Il existe peut-être un univers parallèle dans lequel les conférences Apple n’intéressent personne, où un seul modèle de smartphone est disponible sur le marché et répond universellement à tous les besoins et où les marques ne rivalisent pas d’ingéniosité pour des événements commerciaux. Ce monde n’est pas le nôtre : sur Terre 1, chaque keynote Apple est une occasion de discuter, parce que la firme de Tim Cook occupe une place particulière dans l’écosystème numérique et a montré, depuis longtemps, qu’elle savait faire fléchir toute une industrie. Même quand elle n’innove pas.

La conférence iPhone 11 qui débute à 19h ce mardi 10 septembre aura peut-être un One More Thing, cette petite partie en plus qui fait le sel d’une annonce. La dernière en date était tout de même l’iPhone X dont on savait presque tout. Cette année, presse et analystes n’ont pas de véritables pistes sur un One More Thing assuré. Numerama vous propose une sélection, de la plus renversante et absurde à la plus probable. Et ennuyeuse ?

1 – Apple rachète Tesla

Elon Musk a besoin d’argent pour développer sa vision. Apple a besoin de faire rêver et de développer un nouveau secteur porteur. En secret, Apple a œuvré pour racheter Tesla, qui est déjà un peu l’Apple de la voiture électrique. Tim Cook sort de scène, Elon Musk entre. Dans les Apple Store, les rideaux noirs tombent et des Tesla blanches griffées Apple trônent au centre. La foule en délire ne cessera de commenter l’acquisition du siècle qu’à l’aube. Les utilisateurs de Tesla sont heureux d’avoir enfin Carplay.

Probabilité : 0

Surprise : 10

2 – Apple lance un projecteur holographique

Cela fait des années qu’Apple investit dans la réalité augmentée mais l’expérience, sur un petit écran, est décevante. Les lunettes sont trop petites : la miniaturisation n’est pas au point. Pour faire avancer le marché, Apple lance le parfait objet : une sorte de HomePod de salon qui projette dans l’espace autour de lui des calques par dessus la réalité. L’objet est suffisamment gros pour embarquer un bon hardware. Les journalistes scientifiques ouvrent déjà leur éditeur de texte et écrivent « Non, le nouveau gadget d’Apple ne projette pas des hologrammes », se souvenant du douloureux épisode Mélenchon.

Probabilité : 1

Surprise : 8

3 – Apple lance une trottinette électrique

Un marché où fourmille le pire, qui peut gagner des millions, qui perd beaucoup d’argent, qui n’a aucune marque forte et reconnue par tout le monde, qui a mis la charrue avant les bœufs de nombreuses fois et s’intègre bien dans une logique écosystème boostée par un système de paiement simple. C’était le cas de la montre connectée avant l’Apple Watch. Cela décrit bien celui de la trottinette individuelle aujourd’hui. 1 500 €, blanche, guidon en céramique en option.

Probabilité : 2

Surprise : 7

4 – Apple lance des lunettes de réalité augmentée

La technologie n’est pas mure, mais pour une fois, Apple prend un risque. Voici les AirGlasses : des lunettes permettant de porter AR Kit à un autre niveau. Annoncées sans date de sorties, les AirGlasses font renaître le spectre du AirPower. Mais l’action Apple bondit néanmoins : elles sont élégantes et des marques de luxe ont une édition spéciale.

Probabilité : 4

Surprise : 6

5 – Apple lance une télévision

Quel marché est encore moins existant que celui des smartphones ? Celui des téléviseurs pardi ! Apple vient mettre un grand coup dans la fourmilière trop calme, prise récemment d’assaut par des entrants chinois très agressifs. L’AirTV a une caméra pour FaceTime, est équipée d’un écran OLED et est jolie. Elle est vendu un peu plus de 4 000 €, ce qui fera les gros titres le lendemain des médias qui ne savent pas que le moindre écran présenté à l’IFA par toute la concurrence se monnaie avec des sommes à 5 chiffres.

Probabilité : 5

Surprise : 5

6 – Apple lance des AirPods Pro

Les AirPods ont été renouvelés, mais aucune signe d’un successeur à l’horizon, qui apporterait quelque-chose en plus. Et alors que l’équivalent chez Beats cartonne, Apple se dit que cela serait bien d’adresser un nouveau marché. Les AirPods Pro, 499 €, ont des accessoires montables (pour le sport en salle, la piscine ou le transport) et amènent la réduction de bruit active. Le public lâche un meh sonore, mais va les précommander immédiatement.

Probabilité : 5

Surprise : 4

7 – Apple lance un nouveau stylet

Steve Jobs l’avait dit : le stylet sur un smartphone, c’est tout pourri. Un doigt fait mieux. Mais Apple évolue avec son temps et avec l’augmentation de la surface tactile, les usages ont changé. Après le stylet de l’iPad Pro, Apple lance un Pencil Mini, pensé pour les iPhone 11 Pro (et compatible iPad Pro). Il n’est évidemment pas vendu dans la boîte. Les fans de Samsung rigolent, Galaxy Note 10 en mains, et préparent déjà leurs commentaires sur Apple qui a copié.

Probabilité : 7

Surprise : 4

8 – Apple lance Tag

Pour iOS 13, Apple a développé un ingénieux système de géolocalisation d’objets physiques non connectés, comme des clefs. Il faut donc un objet associé qui vous permettrait de localiser vos clefs à 2m près dans le monde entier, grâce à un maillage en réseau P2P chiffré des appareils Apple. Ce que l’on attendait comme un petit accessoire dans la boîte de l’iPhone 11 est en fait l’annonce clou du spectacle. La vie reprend son cours, comme l’action d’Apple qui ne bouge pas.

Probabilité : 10

Surprise : 0