Comme attendu, Apple a officialisé un nouveau duo d'iPhone haut de gamme. Ils s'appellent les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Comme l’année dernière, il ne fallait pas s’attendre à une rupture du coté d’Apple. Durant son keynote de rentrée, la firme de Cupertino a officialisé les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, les deux modèles qui viennent prendre la suite des iPhone XS et XS Max. Comme leurs prédécesseurs, ils reprennent à leur compte le design introduit avec l’iPhone X — le premier avec un écran OLED et la technologie Face ID.

Apple mise toujours sur une structure de gamme chapeautée par deux modèles onéreux, qui se différencient uniquement par la taille de leur écran — 5,8 pouces et 6,5 pouces. Comment se distinguent-ils face aux XS ? Grâce à l’ajout d’un troisième capteur photo au dos.

Cap sur la photo

De face, rien ne différencie un iPhone 11 Pro d’un iPhone XS — et d’un iPhone X si on veut remonter plus loin (hélas, l’encoche n’a pas été réduite). Il faut le retourner pour voir du changement : un troisième capteur photo de 12 mégapixels — téléobjectif — vient s’ajouter au sein d’une disposition en forme de carré. Conséquence de cette évolution : le fameux logo en forme de pomme est centré (comme sur un iPad). Niveau coloris, Apple voit quadruple : or, argent, gris sidéral et vert nuit. Le rendu est annoncé plus mat que sur la génération précédente.

Le téléobjectif vient s’ajouter au capteur grand angle (12 mégapixels, f/1.8, stabilisation optique) et au capteur ultra grand angle (12 mégapixels, f/2.4) pour des clichés somptueux et ultra détaillé. Le hardware est soutenu par du machine learning pour améliorer le rendu via la technologie Deep Fusion (un travail sur chaque pixel, comme sur les smartphones de Google). Comme sur l’iPhone 11, il y aura un mode nuit, très attendu par les utilisateurs d’iOS. Outre les photos, ce triple capteur donnera le change sur la vidéo, avec une application retravaillée.

Apple a amélioré l’écran OLED avec un pic lumineux de 1 200 nits (un gros plus pour le HDR10 et le Dolby Vision), une densité de pixels de 458 et contraste qui atteint un ratio de 2 000 000:1. Cet écran baptisé Retina XDR est associé à des hauts-parleurs capables d’assurer un rendu 3D (Dolby Atmos).

Bien évidemment, les smartphones accueillent une nouvelle puce maison : la A13 Bionic, soutenue par du machine learning. De quoi promettre des performances à la hausse avec une puissance de calcul phénoménale (spoiler : vos applications ne rameront pas) et une efficience à la pointe. Au point qu’Apple promet 4 heures d’autonomie en plus pour le 11 Pro et 5 heures pour le Pro Max. Bonne nouvelle : un chargeur rapide est fourni dans la boîte.