L'offre de vidéo à la demande par abonnement d'Apple arrive le 1er novembre en France pour 4,99 euros par mois, et une semaine d'essai gratuit.

C’est officiel : Apple TV+ sera disponible en France le 1er novembre 2019. L’offre de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Apple sort en même temps dans 150 pays pour un tarif, en apparence concurrentiel, de 4,99 euros par mois (4,99 dollars par mois aux États-Unis).

Sur le site officiel, on apprend que les Français disposeront d’une semaine d’essai gratuit.

4K HDR et du son Dolby Atmos

L’offre d’Apple TV+ sera sans publicité, inclura de la 4K HDR et du son Dolby Atmos. Pour le tarif de 4,99 euros par mois, un abonnement pourra héberger six profils — mais on ne sait pas encore combien d’écran simultanés pourront être supportés, même si, connaissant les pratiques d’Apple, cela devrait également être 6 écrans en même temps.

Autre point intéressant : Apple offre un an d’abonnement gratuit à sa plateforme de SVOD pour tout achat d’un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV2. L’offre de vidéo en streaming pourra être activée jusqu’à 3 mois après l’achat. Apple TV+ sera aussi disponible sur Apple TV.

Il convient de noter que l’abonnement sera « automatiquement reconduit s’il n’est pas résilié », ce qui signifie que celles et ceux qui voudront profiter de l’offre devront faire attention à cette période d’essai.

Au départ, les contenus présents sur Apple TV+ ne seront pas très nombreux : Apple n’a pas énormément de séries froides. La multinationale mise sur des gros produits d’appel comme The Morning Show ou See, des séries à gros budget avec des stars, dont les épisodes sortiront de manière hebdomadaire, et non tous ensemble au même moment. Cela empêchera les clients de binge-watcher une saison entière et se désabonner dans la foulée du service d’Apple, et permet également à la firme d’étaler le peu de contenus dont elle dispose sur le temps.