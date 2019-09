Apple a dévoilé l'Apple Watch Series 5, une montre connectée qui aura toujours l'écran allumé.

Apple n’a pas oublié d’évoquer sa gamme de montres connectées durant son keynote de rentrée, ce 20 septembre 2019. Un an après la Series 4, qui avait introduit un tout nouveau design, la firme de Cupertino officialise l’Apple Watch… Series 5. Sa grande nouveauté ? Un écran toujours allumé.

Vous trouviez le petit carré noir inélégant ? Eh bien ce sera de l’histoire ancienne avec la Series 5, qui associe plusieurs technologies d’économie d’énergie derrière son écran pour qu’il habille toujours le poignet. Apple promet la même autonomie qu’avec la Series 4, soit une journée complète.

Un écran toujours allumé sur le poignet

Outre cet écran toujours allumé, l’Apple Watch 5 intègre une boussole pour aller plus loin dans le guidage et la navigation. Cette fonctionnalité est disponible en API pour les développeurs.

L’Apple Watch Series 5 sera disponible en de multiples versions et coloris : aluminium 100 % recyclé, acier inoxydable, titane et céramique. Au menu : de l’argent, de l’or, du gris sidéral, du blanc… Et toute une palanquée de bracelets pour avoir la classe et du choix, ou du choix pour avoir la classe.

L’apple Watch Series 5 sera disponible le 20 septembre. Les précommandes démarrent dès aujourd’hui et les prix commencent à 399 dollars (499 dollars pour la version GPS). Conséquence de l’arrivée de cette nouvelle montre dans le catalogue : la Series 3, au design poussiéreux, passe à 199 dollars.