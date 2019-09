Apple a officialisé son nouveau smartphone abordable, sobrement baptisé iPhone 11. Il conserve les forces du XR.

Apple n’est pas encore prêt à passer à une gamme 100 % OLED. Durant sa conférence organisée à la rentrée, la multinationale a levé le voile sur l’iPhone 11, successeur de le l’excellent iPhone XR. L’idée étant de conserver un rapport qualité/prix « intéressant » pour celles et ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 1 000 euros dans un téléphone.

Cette année, Apple met l’accès sur les performances photographiques. Voilà pourquoi la firme de Cupertino ajoute un deuxième capteur au dos. À minima, l’iPhone 11 prendra d’aussi beaux clichés que les iPhone XS et XS Max, également équipés d’un double capteur.

Deux nouveaux coloris

À l’instar de son prédécesseur, l’iPhone 11 s’appuie sur un écran LCD de 6,1 pouces à technologie Liquid Retina et toujours doté d’une large encoche pour Face ID.

À l’arrière, on découvre un deuxième capteur prenant place dans un carré situé en haut à gauche : un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Pour éviter de surcharger la partie supérieure du dos, le logo en forme de pomme est recentré au milieu de l’appareil, comme sur un iPad. Apple en a profité pour officialiser un mode nuit. Enfin. En prime, on aura toujours plus de moyens de faire de belles vidéos (4K, slow-motion, time-lapse…).

À l’avant, on passe aussi à un capteur grand angle de 12 mégapixels avec laquelle on pourra prendre… des slofies ou des ralentis de son visage…

Apple promet un son en 3D avec un rendu en Dolby Atmos. Dans les entrailles, on retrouve la puce maison A13 Bionic, décrite comme le CPU le plus puissant jamais conçu pour un smartphone. Il est associé à un GPU décrit comme… le plus puissant jamais conçu pour un smartphone. Côté batterie, Apple mise sur une heure d’autonomie en plus par rapport au XR. La charge sans fil est toujours de la partie — tout comme le port Lightning.

Dans le sillage du XR, l’iPhone 11 sera proposé en plusieurs coloris : en plus du noir, du blanc, du rouge et du jaune, Apple ajoute le violet et le vert à la palette — ce que l’on pressentait avec les couleurs du logo de son keynote.

Prix et date de sortie

L’iPhone 11 sera disponible à partir de 699 dollars.