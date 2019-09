Les prochains iPhone seront officialisés le 10 septembre prochain, comme le veut la tradition. On fait le point sur ce que l'on sait de la future gamme.

Comme pour chaque rentrée, Apple tiendra une conférence pour présenter ses nouveaux iPhone. Et, cette année, force est de constater que les fuites ont été très sages concernant les téléphones à venir. Deux hypothèses sont possibles : soit elles ont été maîtrisées par la firme de Cupertino (on y croit peu), soit il ne faut pas s’attendre à une révolution (on y croit davantage).

Quelques informations ont néanmoins filtré sur les remplaçants des iPhone XS, XS Max et XR. Il est temps de faire le point à quelques jours du keynote, qui aura lieu le mardi 10 septembre, à 19h, heure française.

Encore un trio

La structure de la gamme 2019 devrait être la même que celle de 2018. En l’occurrence, il y aurait un iPhone LCD plus abordable — remplaçant du XR — et deux modèles OLED — qui prendraient la suite des XS et XS Max. Cette année, c’est le nom qui fait beaucoup parler : Apple pourrait opter pour une nomenclature plus claire. Ainsi, le nouveau XR s’appellerait iPhone 11 et les autres partageraient la dénomination iPhone 11 Pro malgré une taille d’écran différente (comme l’iPad Pro). À moins que la firme de Cupertino ne conserve le suffise Max, ce qui donnerait l’iPhone 11 Pro Max pour le plus cher du trio…

Peu d’évolutions esthétiques

Les supposés iPhone 11 (6,1 pouces) et iPhone 11 Pro (5,8 et 6,5 pouces) ne devraient pas beaucoup évoluer d’un point de vue design selon une vidéo du YouTuber Marques Brownlee publiée le 16 juillet 2019. La face avant serait toujours pourvue d’une encoche pour accueillir les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID. L’iPhone 11 pourrait être disponible en deux nouveau coloris : violet et vert, deux teintes qui apparaissent d’ailleurs sur le logo de la conférence (teasing ?).

C’est surtout à l’arrière que les changements seraient les plus visibles, puisque chaque téléphone accueillerait un objectif supplémentaire. L’iPhone 11 passerait à un double capteur tandis que ses grands frères verraient triple. Point commun ? Le dispositif photographique prendrait place dans un carré situé en haut à gauche. Un choix qui pousserait les ingénieurs à déplacer le logo vers le centre (comme sur un iPad).

This is the new iPhones, if case makers are right about Apple logo placement. If you think that this looks wrong, trust me, this is just a matter of habit. pic.twitter.com/5ekqZWfsox — Ben Geskin (@BenGeskin) August 29, 2019

Des plus belles photos

Naturellement, avec des capteurs en plus, les futurs iPhone devraient prendre de plus beaux clichés. Et on s’attend à ce que Apple consacre beaucoup de temps à la mise en avant des nouvelles aptitudes photographiques de ses téléphones (avec le mode nuit, par exemple).

Du côté des fonctionnalités inédites, on peut éventuellement miser sur l’arrivée de la recharge sans fil inversée (pour recharger les AirPods aujourd’hui compatibles), apparue depuis plusieurs mois chez certains concurrents Android. Oubliez la 5G, en revanche.

Bien entendu, les iPhone seront toujours plus puissants (grâce à un nouveau processeur maison) et dotés d’une meilleure autonomie. Abandonneront-ils enfin le port Lightning pour passer à l’USB-C ? Seront-ils enfin livrés avec un chargeur autre que 5W ? Les questions restent nombreuses à ce sujet.

Prix et date de sortie

Les iPhone 11 seront dévoilés le 10 septembre 2019 et la commercialisation est attendue pour quelques jours plus tard. Il est pertinent de rappeler que Apple avait d’abord vendu ses modèles les plus chers — XS et XS Max — en 2018. En 2017, c’était l’inverse : l’iPhone X a été lancé après les iPhone 8 et 8 Plus.

Pour les prix, l’iPhone 11 devrait avoisiner les 900 euros tandis que les déclinaisons Pro sont espérés aux alentours des 1 200 euros.