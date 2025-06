Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si les Joy-Con de la Switch 2 ne vous permettent pas de briller sur les circuits de Mario Kart World, il faut peut-être envisager l’achat d’une manette Pro. Ça tombe bien, celle de la Switch 2 baisse en ce moment de prix.

Les Joy-Con de la Switch 2 sont de bonnes manettes, mais n’égalent pas non plus des manettes Pro. Ces dernières offrent une meilleure ergonomie, et permettent de jouer dans de meilleures conditions. Nintendo ne déroge pas à la règle et propose aussi un modèle Pro pour jouer sur sa nouvelle console, proposé toutefois à un prix élevé. Une petite réduction fait baisser son tarif de 10 €.

La manette Pro pour Nintendo Switch 2 est vendue 89,99 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 79,90 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, cette manette Pro ?

La manette Pro de la Switch 2 possède un format et un design bien plus classique que les Joy-Con de la Switch. La prise en main est bien plus agréable grâce à ses dimensions de 105 mm x 148 mm x 60,2 mm pour un poids de 235 g. La sensation de tenir une vraie manette entre les mains est bien présente, et son poids bien réparti procure de bonnes sensations. Le pad est bien plus adapté à de longues sessions de jeu que les classiques Joy-Con.

Cette seconde génération de manette Pro de Nintendo ne vient pas sans quelques nouveautés. Deux nouveaux boutons GL et GR à l’arrière font leur apparition, et sont personnalisables. Tout comme sur les Joy-Con, le nouveau bouton « C » pour accéder au GameChat est présent. Au rang des améliorations notables, les vibrations vibrent plus fort et plus longtemps, grâce à la technologie HD Rumble 2. Des nouveaux sticks directionnels apportent un bien meilleur confort de jeu que sur l’ancienne manette Switch Pro. Bien sûr, les commandes par mouvements et les fonctionnalités Amiibo sont bien sûr présentes.

Mario Kart World s’apprécie plus avec une bonne manette entre les mains // Source : Nintendo

Est-ce que cette manette Pro pour la Switch 2 vaut le coup à ce prix ?

Moins de 80 €, cela reste quand même un investissement. Mais c’est un investissement nécessaire si vous êtes allergiques aux Joy-Con, surtout que ces derniers ne sont pas à l’abri du fameux drift, déjà présent sur la première génération. Le gros point fort de ce modèle Pro réside dans son autonomie proche de 40 heures, bien plus que la DualSense de Sony et ses huit petites heures. Elle se recharge en cinq environ heures via USB-C, et peut toujours s’utiliser lorsqu’elle charge.

Cette manette Pro embarque un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs, en plus de son port USB-C. Notez enfin qu’il est tout à fait possible de jouer avec la manette Pro de la Switch 1 sur la nouvelle console de Nintendo, en filaire et en Bluetooth.

Les points à retenir sur la manette Pro :

Une meilleure ergonomie qu’avec des Joy-Con

Deux boutons remappables

40 h d’autonomie

