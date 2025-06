Lecture Zen Résumer l'article

En panne pendant plus de 10 heures le lundi 16 juin 2025, SFR a connu un dysfonctionnement inédit, qui a déconnecté des millions de terminaux. L’opérateur doit maintenant expliquer ce qu’il s’est passé et prendre une décision commerciale pour ses clients.

SFR a connu une des pires pannes de son histoire, le lundi 16 juin 2025. Entre 11 heures et 23 heures approximativement (la situation diffère d’un abonné à un autre), le réseau mobile de l’opérateur était totalement indisponible. Impossible de se connecter à la 4G ou à la 5G : les plus chanceux avaient droit à la 3G, les autres au message « Aucun réseau ». L’opérateur a annoncé la fin de la panne dans la matinée du 17 juin, mais indique qu’il est trop tôt pour communiquer sur ce qu’il s’est passé. Tout ce que l’on sait est que la panne était nationale et a provoqué « des déconnexions aléatoires » sur tout le territoire.

Et maintenant, que va-t-il se passer ? En plus de fournir des explications techniques sur l’origine de cette panne nationale, SFR devra prendre des décisions commerciales, pour dédommager ses abonnés et clients. La panne de SFR n’a pas seulement concerné les particuliers, mais aussi des entreprises et des partenaires, comme des opérateurs virtuels (Prixtel, La Poste Mobile), des constructeurs automobiles ou des terminaux de paiement dépendants de son réseau.

SFR n’est pas obligé de dédommager ses abonnés

Première question : que disent les conditions générales d’utilisation ? SFR, comme les autres opérateurs, a évidemment pensé à ce cas de figure. Les conditions générales de l’opérateur pour les abonnements particuliers mentionnent explicitement les pannes du réseau mobile :

« Dans l’hypothèse d’une non-disponibilité du réseau SFR supérieure ou égale à 10 % (soit en durée cumulée, soit plus de 48h consécutives) sur un mois calendaire, SFR s’engage à attribuer au Client ayant été affecté par cette non-disponibilité (selon sa localisation géographique et les moments (date heure) auxquels il a souhaité avoir accès au réseau SFR) des compensations soit financières (attribution d’avoirs au prorata de la durée d’indisponibilité), soit en usages (internet/minutes d’appels/SMS/services…). La demande de compensation devra être formulée par écrit par le Client et indiquer précisément : les dates, heures et localisation en précisant le code postal à 5 chiffres, ainsi que la durée pendant laquelle le Client n’a pu avoir accès au réseau SFR. Cette demande sera traitée par SFR dans le mois qui suit sa réception », indique l’opérateur dans sa clause 3.2.1.

Cette phrase dans les CGU de SFR pourrait tout changer. // Source : Capture Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Avec une panne de « seulement » 10-12 heures, SFR n’est donc pas tenu de faire un geste commercial à ses abonnés particuliers. Il aurait fallu que la panne dure jusqu’au mercredi midi pour que le dédommagement soit obligatoire, sur demande écrite de l’abonné. En cas de nouvelle panne, l’indisponibilité sur le mois de juin s’additionnera. Mais on peut imaginer (et espérer) que SFR saura éviter un tel scénario.

Quid des partenaires ? Les contrats entre SFR et les opérateurs virtuels ne sont pas connus, mais Prixtel ou La Poste Mobile peuvent sans doute réclamer de l’argent en cas d’une indisponibilité longue du réseau. De même pour les banques ou les constructeurs automobiles, qui disposent sans doute de contrats spéciaux. Reste à savoir si les 10-12 heures de panne sont suffisants pour réclamer une compensation.

Le logo de SFR. // Source : SFR

Les clients des opérateurs virtuels, de leur côté, devront se tourner vers leur opérateur. Il est toutefois peu probable d’avoir un geste financier : le quota de 48 heures d’indisponibilité est standard dans le milieu.

Enfin, dans le secteur professionnel, tout dépend du contrat signé. En cas de perte du chiffre d’affaires, une entreprise peut disposer d’une assurance pour réclamer un dédommagement, mais SFR exclut les préjudices indirects de ses procédures de remboursement. Une entreprise peut toujours attaquer l’opérateur en justice si elle le juge responsable d’une faute prouvée.

Un geste commercial semble inévitable malgré la non-obligation contractuelle

Contractuellement, SFR ne doit rien à ses clients. Mais, commercialement, il est difficile de l’imaginer fermer les yeux. Malgré sa situation économique délicate (il a été placé en procédure de sauvegarde et pourrait être vendu), SFR risque de faire fuir ses clients s’il ne désamorce pas la situation avec un geste commercial. L’option la plus généreuse serait une ristourne sur la facture (correspondant à un jour de forfait, par exemple), mais l’opérateur peut aussi décider d’offrir quelques gigaoctets supplémentaires, ce qui lui coûterait moins d’argent. On imagine mal SFR prétendre que rien ne s’est passé après cette panne historique, qui lui a coûté des milliers d’insultes en ligne.

La panne SFR sur DownDetector. // Source : Capture Numerama

Généralement, les opérateurs offrent une enveloppe Internet gratuite à leurs clients après de courtes pannes. Les gestes ne sont pas toujours automatiques, mais peuvent être déclenchés sur demande (téléphone ou formulaire). La logique voudrait que SFR informe prochainement ses clients dans un SMS d’excuses officiel, ou que l’entreprise organise une conférence de presse pour expliquer ce qui lui est arrivé (erreur humaine, cyberattaque, bug, etc.)

En 2012, Orange avait connu une panne nationale similaire à celle de SFR (durant environ 8 heures). L’opérateur avait organisé une conférence de presse pour expliquer l’origine du problème et avait offert une journée de Cinédays (une place de cinéma) et une journée de communication gratuite. Bouygues, lors d’une panne Bbox, avait lui offert des chaînes pendant une semaine. Les possibilités sont moins nombreuses pour SFR à l’heure du tout illimité, mais l’opérateur se sait fortement attendu sur le sujet.

Contacté par Numerama, SFR indique qu’il est « trop tôt » pour aborder cette question. L’entreprise doit d’abord faire un point technique sur ce qui lui est arrivé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama