Maxime Claudel - il y a 13 minutes Tech

En 2018, on n'a plus vraiment envie de voir un fil pendouiller de nos écouteurs. On veut de la liberté. Et les modèles commencent à se multiplier. Suivez le guide.

Avec l’iPhone 7, Apple a décidé de tuer le port jack et plusieurs constructeurs ont emboîté le pas. Ce choix, très osé et critiqué à l’époque, est un risque à prendre, mais préfigure une ère où les fils vont disparaître une bonne fois pour toutes. Il est vrai qu’en 2018, on a envie d’un sentiment de liberté totale. On veut pouvoir bouger la tête sans avoir peur d’emmêler un cordon. Il est aussi question d’usage : les sportifs veulent un accessoire qui ne limite pas leurs mouvements et leur permet d’écouter de la musique sans crainte d’accrocher un fil quelque part (les concernés ont certainement déjà connu ce désagrément).

Ce guide sera donc une exploration du monde des écouteurs vraiment sans-fil, comprenez avec zéro lien physique aussi bien avec le smartphone qu’entre eux. Ils doivent être Bluetooth, par essence, proposer une restitution sonore de qualité et s’appuyer sur une autonomie suffisante pour tenir quelques heures. Autrement dit, la sélection n’est pas grande, mais on va quand même vous aider à faire un choix que vous ne regretterez pas.

Le choix iOS Écouteurs sans-fil pour iOS Apple AirPods — 179 € Le top du top Pour les possesseurs d’un iPhone, il apparaît difficile de faire un autre choix que les AirPods d’Apple. Doté d’un design assez universel (même si on a l’air un peu bête avec) et s’inscrivant pleinement dans l’écosystème iOS, Siri y compris, ces écouteurs sont simples d’utilisation et offrent une restitution sonore étonnante compte tenu du format. Surtout, ils s’accompagnent d’une petite boîte magique qui les recharge et leur garantit une autonomie totale très suffisante, car supérieure à vingt heures. Un vrai idéal de confort sans-fil. Découvrir les AirPods sur Darty Le choix Android Écouteurs sans-fil pour Android Samsung Gear IconX — 191 € 3,4 Go de stockage ! Croyez-le ou non, mais les Gear IconX de Samsung possèdent 3,4 Go d’espace de stockage. Naturellement, avec une telle capacité, le but n’est pas d’empiler les mises à jour, mais de pouvoir écouter jusqu’à 1 000 morceaux sans nécessairement passer par son téléphone. Une aubaine pour les coureurs, qui n’hésiteront pas à laisser leur téléphone chez eux pour vraiment se sentir libre. Les sportifs constituent d’ailleurs une cible privilégiée des IconX puisqu’ils disposent d’un cardiofréquencemètre et d’un accéléromètre. Dotés d’une autonomie de trois heures, ils peuvent être rechargés deux fois dans leur étui. En qualité d’écoute, ils s’appuient sur un bon équilibre malgré quelques heurts à volume élevé. Découvrir les Samsung Gear IconX sur Amazon Les alternatives Écouteurs sans-fil pour tous Sony WF-1000X — 145 € Réducteur de bruit intégré Prenant place dans une jolie boîte qui les recharge (neuf heures de batterie promises), les Sony WF-1000X reposent sur le savoir-faire de la firme japonaise quand il s’agit de concevoir un produit de qualité. Ces écouteurs se distinguent surtout par la présence d’un réducteur de bruit intelligent, garantissant une écoute adaptée à ce que l’on fait. En voyage, vous profiterez ainsi d’une bulle sonore immersive tandis, qu’à pied, les informations extérieures ne seront pas atténuées afin d’avoir les sens alertes. Naturellement, le rendu sonore en profite : il se veut clair et détaillé. Découvrir les Sony WF-1000X sur Amazon Bose SoundSport Free — 142 € La qualité Bose Les Bose SoundSport Free sont les premiers écouteurs intra-auriculaires entièrement sans-fil de la célèbre marque reconnue pour son expertise sur le marché de l’audio grand publi. Comme le laisse présager le nom, ils se destinent avant tout aux sportifs. Preuve en est avec la présence d’une grille hydrofuge pour protéger de la pluie et de la transpiration. Mais ces SoundSport Free bénéficient aussi d’une excellente autonomie — cinq heures (plus dix heures avec l’étui de rechargement) — et d’une restitution solide dans plusieurs genres musicaux. On peut donc leur prêter une oreille, voire deux, sans souci. Découvrir les Bose SoundSport Free sur Amazon Le meilleur pour les appels S’appuyant sur un design attractif et solide (garantie de deux ans contre l’humidité et la poussière), les Jabra Elite 65t font la différence sur la qualité des appels (il y a même une réduction du bruit au vent). Compatible avec la technologie Bluetooth 5.0, ils peuvent être pilotés via une application compagnon dans laquelle on peut personnaliser le son, ne manquant pas de punch à la base. En termes d’autonomie, le constructeur promet cinq heures, plus dix grâce à la boîte de rechargement. Découvrir les Jabra Elite 65t sur Amazon