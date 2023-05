Vos AirPods ne se connectent plus à votre iPhone ? Vos écouteurs sont reliés au compte d’une autre personne ? Il est possible qu’une réinitialisation soit nécessaire.

Le saviez-vous ? Les AirPods ne sont pas des écouteurs Bluetooth comme les autres. Lorsqu’ils se connectent à un appareil Apple pour la première fois, ils sont automatiquement jumelés au compte iCloud de leur propriétaire. C’est grâce à cette particularité qu’une paire d’AirPods passe facilement d’un iPhone à un Mac, ou à une Apple TV. Le lien avec un compte iCloud permet aussi de les localiser en cas de perte ou de vol.

S’il est techniquement possible de connecter des AirPods, des AirPods Pro ou des AirPods Max à n’importe quel appareil, seul le propriétaire original dispose de toutes ses fonctions. Pour vraiment configurer des AirPods, il faut s’assurer qu’ils ne soient pas liés à un autre compte. En cas de problèmes de connexion, une réinitialisation peut aussi résoudre des problèmes.

Comment réinitialiser complètement des AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max ?

La réinitialisation des Airpods en les retirant d’un compte iCloud

Pour réinitialiser des AirPods, il faut être en possession d’un appareil connecté au compte iCloud auquel ils appartiennent (Désolé pour les voleurs, il n’y a pas de moyen de contourner le verrouillage d’Apple).

Une fois les AirPods connectés à l’iPhone en question, rendez-vous dans les Réglages. Depuis iOS 16, les AirPods apparaissent directement en haut. Si vous utilisez une version plus ancienne, rendez-vous dans Bluetooth et cliquez sur le (i) à côté de vos écouteurs. Il faut ensuite se rendre tout en bas de la page et sélectionner l’option Oublier cet appareil. Vous pouvez ensuite les remettre dans leur boîtier de recharge.

Voilà comment effacer des AirPods sur iPhone. // Source : Captures Numerama

Si vous n’êtes pas en possession de l’appareil l’original, il est possible de dissocier les écouteurs à distance. Demandez à la personne qui vous a donné ou vendu vos AirPods d’aller dans ses réglages Bluetooth et de faire Oublier cet appareil. Cela ne réinitialisera pas les AirPods automatiquement, mais Apple verra lors de leur configuration qu’ils n’appartiennent à personne.

La réinitialisation des Airpods directement depuis le boîtier

Attention, cette étape ne fonctionne que si les AirPods ne sont pas liés à un compte iCloud (elle est par exemple pratique si vous voulez les réinitialiser à cause d’un bug). Pour réinitialiser les écouteurs, il suffit alors de les mettre dans leur boîtier tout en maintenant le capot ouvert. Appuyez sur le bouton au dos de la boîte pendant 15 secondes (ou les deux boutons sur un AirPods Max). Quand le point lumineux clignote en blanc, cela veut dire que vos écouteurs (ou votre casque) sont prêts à être configurés avec un nouvel appareil.

Comment configurer des AirPods neufs ou réinitialisés ?

Pour jumeler des AirPods à l’état de configuration, il suffit normalement d’ouvrir le boîtier et d’approcher son iPhone ou iPad. Si cela ne fonctionne pas, maintenez le bouton à l’arrière du boîtier pendant plusieurs secondes, jusqu’à voir apparaître le point blanc. Un message apparaîtra à l’écran, pour vous proposer de les configurer. Attention : si vous n’avez pas effectué de suppression du compte iCloud, Apple vous préviendra que ces AirPods appartiennent déjà à quelqu’un. Il faudra alors impérativement répéter l’étape 1 pour pouvoir les utiliser pleinement.

