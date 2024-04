Les modèles d’écouteurs ouverts gagnent du terrain, notamment chez les sportifs. Reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits, Baseus se lance sur ce segment et officialise ses Eli Sport 1.

En ville, il vaut mieux tendre l’oreille lorsque l’on s’apprête à traverser une intersection. Et ça n’est pas incompatible avec le port d’écouteurs.

Pour ces moments où les écouteurs ont besoin de se faire oublier, Baseus a conçu ses Eli Sport 1. Très confortables grâce à leur conception ouverte, ils promettent aussi un son de haute qualité, tout en permettant à l’utilisatrice et l’utilisateur de rester conscient de son environnement. Autant d’atouts auxquels s’ajoute un prix plancher de 87,81 euros, qui tombe jusqu’au 12 mai à 61,47 euros à l’occasion de leur lancement.

Le confort en toutes circonstances

Pour rester dans sa bulle dans le métro, au travail ou encore durant ses entraînements sportifs, rien ne vaut une bonne paire d’écouteurs sans fil. Mais cet isolement sonore a un prix, et pas uniquement financier. Après avoir porté des écouteurs durant des heures, il n’est pas rare de ressentir une gêne dans le conduit auditif.

Bien moins intrusifs et plus confortables que les traditionnels modèles intra-auriculaires, les écouteurs dits « ouverts » attirent de plus en plus d’utilisateurs et d’utilisatrices. Cet engouement n’a pas échappé à la marque Baseus, qui vient d’officialiser son tout premier modèle du genre : les Eli Sport 1.

Les nouveaux Baseus Eli Sport 1 sont légers, confortables et s’adaptent à toutes les formes d’oreilles // Source : Baseus

Son objectif : proposer des écouteurs adaptés à toutes les oreilles et toutes les activités. Pour y parvenir, Baseus a doté ses Eli Sport 1 de crochets en titane souple à mémoire de forme, le tout recouvert de silicone. Ainsi, non seulement ils s’adaptent parfaitement à l’oreille, mais en plus, ils ne risquent pas de tomber. Au besoin, pour les sports les plus intenses, Baseus a prévu un cordon amovible, faisant également office de bracelet lorsqu’il n’est pas raccordé aux écouteurs.

En prime, les Eli Sport 1 sont si légers, avec seulement 9,9g par oreillette, qu’ils se font totalement oublier, même dans le cadre d’une utilisation prolongée. Un atout indéniable, sachant que seuls, les écouteurs offrent plus de 7 heures d’autonomie. Une durée portée à 30 heures avec le boîtier de charge fourni. Grâce à la charge rapide, 10 minutes suffisent pour apporter 2 heures d’utilisation supplémentaires.

Un son puissant et de haute qualité

La conception ouverte des Baseus Eli Sport 1 peut laisser penser que le son s’égare hors de l’oreille et perd en intensité. Mais il n’en est rien. La marque a misé sur un large haut-parleur de 16,2 mm pour la puissance, ainsi que sur une conduction d’air directionnelle pour que le son parvienne à l’utilisateur en minimisant les pertes.

Les écouteurs sans fil ouverts Baseus Eli Sport 1 se déclinent en 3 coloris et s’accompagnent de leur boîtier de charge, ainsi que d’un cordon de sécurité // Source : Baseus

Contrairement à des modèles intra-auriculaires particulièrement isolants, les Eli Sport 1 vous permettent de rester conscient en toutes circonstances de votre environnement. Ainsi, vous gagnez en sécurité lors de vos déplacements à l’extérieur, de votre running, de vos balades à vélo, et vous n’avez plus besoin d’ôter systématiquement vos écouteurs lorsqu’une personne vous interpelle.

Pour autant, Baseus n’a pas fait l’impasse sur la qualité audio et s’en remet d’ailleurs à une technologie d’amplification des basses pour délivrer un son riche et puissant. Une promesse également applicable aux appels, les Eli Sport 1 s’appuyant sur 4 microphones et sur un algorithme de réduction de bruit du vent pour que les appels soient toujours clairs et fluides.

Et pour tous ces moments où vous n’êtes ni au travail ni en plein entraînement, la marque a prévu quelques fonctionnalités pratiques supplémentaires :

une latence réduite à 0,06 seconde pour jouer en ligne ou regarder des vidéos en streaming sans subir de décalage ;

une connexion rapide fast pair en Bluetooth 5.3 ;

la prise en charge de la connexion multipoint sur deux appareils, afin de passer d’une source à l’autre en un tournemain ;

une personnalisation de l’égaliseur via l’application Baseus ;

la localisation des écouteurs par signal sonore.

Ces écouteurs regorgent d’atouts, et l’un d’eux est leur prix. À l’occasion du lancement des Eli Sport 1, Baseus applique jusqu’au 12 mai 2024 une remise de 26,34 euros. Ce qui ramène le tarif à 61,47 euros seulement.

