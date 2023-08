En plus des iPhone, sur le point d’adopter l’USB-C, Apple pourrait changer le port de recharge de ses écouteurs sans-fil le 12 septembre. Les anciens AirPods sont-ils condamnés à devenir des objets de collection, ou pourront-ils être « mis à jour » ?

Poussé par l’Union européenne, Apple devrait finalement se séparer de son port de recharge propriétaire Lightning en 2023. La marque californienne devrait faire du port USB-C, qui équipe déjà les Mac et les iPad, le port de recharge de ses iPhone. Un bouleversement pour son écosystème d’accessoires, qui devrait néanmoins être bien accueilli par les utilisateurs. Le passage du connecteur 30 broches au Lightning en 2012 avait été pénible, la transition Lightning vers USB-C devrait être plus agréable, puisque le port universel n’est pas nouveau.

Si l’iPhone est le plus gros chantier d’Apple, la marque californienne devra simultanément s’occuper des accessoires. Les périphériques Mac (clavier, souris, trackpad) devraient être mis à jour dans un second temps, mais ceux qui s’adressent aux iPhone et aux iPad pourraient être mis à jour dès le 12 septembre, date de présentation des iPhone 15. Se pose alors une question : que va-t-il se passer ?

Quels sont les accessoires Apple encore en Lightning ?

Apple sait depuis plusieurs années qu’il va être forcé à adopter l’USB-C, il l’a d’ailleurs fait de sa propre volonté sur les iPad et les Mac, mais il continue pourtant de lancer des accessoires en Lightning depuis plusieurs années. Un bon moyen de vendre des câbles, mais un risque sur le long terme. Le propriétaire d’un iPhone 15 pourrait être forcé de switcher entre deux câbles pour recharger ses écouteurs, ce qui ne sera pas pratique.

En août 2023, voici la liste des accessoires commercialisés par Apple et encore en Lightning :

AirPods (générations 2 et 3).

AirPods Pro.

AirPods Max (le casque d’Apple est un des seuls casques du marché qui se recharge avec un câble propriétaire).

Les écouteurs filaires EarPods, en Lightning ou en jack.

Le chargeur MagSafe Duo, qui s’alimente en Lightning.

Magic Keyboard (clavier).

Magic Trackpad.

Magic Mouse (souris)

Plusieurs casques et écouteurs Beats.

Le casque AirPods Max se recharge en Lightning et n’a pas été mis à jour depuis 2020. // Source : Louise Audry pour Numerama

Apple va lancer des AirPods en USB-C

Selon Bloomberg, Apple compte lancer avec ses nouveaux iPhone de nouvelles versions des AirPods, avec un boîtier de recharge en USB-C. Le média ne précise pas la liste des modèles concernés, mais la logique voudrait que tous les AirPods qui prennent la forme d’écouteurs soient servis. Le 12 septembre, on pourrait donc avoir de nouveaux AirPods 2, AirPods 3 et AirPods Pro, avec pour seule nouveauté de l’USB-C au lieu du Lightning (et le câble correspondant dans la boîte).

Et les autres accessoires dans tout ça ? Aucune rumeur n’en parle, mais d’autres produits pourraient logiquement être servis (on imagine mal Apple ne pas lancer d’écouteurs filaires en USB-C, rien que pour des raisons légales). Le plus surprenant serait un rafraîchissement du casque lancé en 2020, sans aucune autre nouveauté, alors que les utilisateurs attendent des changements depuis longtemps.

Pourra-t-on passer du Lightning à l’USB-C sans changer d’iPhone ?

Depuis quelques années, Apple vend des boîtiers d’AirPods seuls, sans écouteurs à l’intérieur. Ils permettent à leurs acheteurs de mettre à jour leurs écouteurs pour, par exemple, adopter la recharge sans-fil sans tout changer. En ayant en tête cette information, il est légitime de se demander si Apple va recommencer avec l’USB-C.

En toute logique, on ne voit pas pourquoi Apple s’en priverait. Pourquoi ne pas proposer aux utilisateurs de l’iPhone 15 un boîtier à 100 euros, pour leur permettre de recharger leurs AirPods avec le même câble que celui de leur smartphone ? Ce nouveau câble pourrait aussi être chaleureusement accueilli par les utilisateurs d’AirPods sous Android, qui doivent se balader avec un câble Lightning juste pour recharger leurs écouteurs. On a connu plus ergonomique.

Les propriétaires d’AirPods peuvent passer à la recharge sans-fil avec ce boîtier optionnel. // Source : Numerama

En mettant tant d’années à adopter l’USB-C, Apple s’est sans doute mis des bâtons dans les roues. On peut aussi se poser la question des anciens iPhone, qui devraient logiquement conserver un port Lightning. À moins qu’Apple n’actualise ses chaînes de production, pour que tous ses produits adoptent le connecteur universel en même temps ? D’ailleurs, l’iPad d’entrée de gamme a bien besoin d’un rafraîchissement (ou d’un remplacement par l’iPad 10), puisqu’il est le seul produit de sa famille encore en Lightning.

