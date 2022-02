AirPods 3 : les nouveaux écouteurs d’Apple sont moins chers pour la fin des soldes

[Deal du jour] Apple a dévoilé sa troisième génération d’AirPods fin 2021. Ils apportent des fonctions bien plus avancées que les AirPods 2, et sont aujourd’hui moins chers.

Véritable carton depuis leur lancement, les AirPods ont été remis au goût du jour par Apple en octobre 2021. La troisième génération, qui ressemble curieusement aux AirPods Pro, a la lourde tâche de succéder aux AirPods 2. L’idée étant de ressembler un peu plus au modèle Pro, tout en gardant la formule de la génération précédente, avec quelques améliorations bienvenues.

Avec un prix de lancement à 199 euros, les écouteurs sans-fil AirPods 3 d’Apple sont en ce moment à 186 euros sur le site Rakuten.

Apple AirPods 3 // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Les AirPods 3, c’est quoi ?

Si vous êtes toujours réticents à l’idée d’avoir des écouteurs intra-auriculaires, ces nouveaux AirPods de 3e génération devraient vous plaire. Ils viennent succéder à la deuxième génération dont le succès n’est plus à prouver, et reprennent une nouvelle fois un format bouton. Les écouteurs proposent un bon confort et viennent se positionner facilement dans l’oreille, et ce malgré l’absence d’embouts.

Bien évidemment, les AirPods 3 s’intégreront parfaitement avec l’écosystème d’Apple. Ils s’appairent facilement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple — la magie opère. Vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives comme le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, ou bien faire appel à Siri. Pour les détenteurs de smartphone Android, les nouveaux AirPods sont compatibles, cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Qu’est-ce qui change sur cette troisième génération ?

Concernant le design, les AirPods 3 ressemblent aux AirPods Pro, notamment au niveau des tiges, qui sont 33 % plus courtes que celles des AirPods 2. Une ressemblance qui s’arrête à l’esthétique, car ils sont privés des fonctionnalités les plus avancées, comme la réduction de bruit active. Leur format open-fit ne permette pas de proposer une bonne isolation passive, ni de réduction de bruit active, mais le son est assurée grâce à la présence de nouveaux transducteurs.

Apple prouve à nouveau son savoir-faire. La qualité sonore est appréciable comparé aux concurrents proposant une reproduction audio médiocre. Mais l’ajout notable, c’est bien la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière offre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, en proposant un son en Dolby Atmos, mais également avoir un suivi surround du son si vous tournez la tête.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Ce qu’on apprécie surtout c’est l’autonomie qui a été nettement améliorée sur ce modèle, rendant les AirPods 3 les plus endurants du marché. Apple a boosté l’autonomie pour les conversations à 4 heures. Mieux encre, pour la lecture de musique, les AirPods 3 peuvent fonctionner pendant 6 heures. C’est plus que les AirPods et les AirPods 2 (4h30) et même que les AirPods Pro (5 heures). Quant au boîtier de charge, il permet de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, contre 24 heures pour les trois précédents modèles. Il suffira de 5 minutes seulement pour 1 heure d’écoute. Notez enfin qu’ils profitent également d’une résistance à l’eau et à la transpiration grâce à sa certification IPX4.

