[Deal du jour] Sorties cet été, les écouteurs premium Galaxy Buds 3 Pro de Samsung sont actuellement disponibles à moins de 140 € pour le Black Friday.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs de Samsung ?

Les Galaxy Buds 3 Pro sont normalement vendus au prix de 249 €. Ils sont proposés sur La Fnac pour le Black Friday au prix de 199,99 €, et au prix de 139,99 € pour les adhérents Fnac.

C’est quoi, ces écouteurs Samsung ?

Les Galaxy Buds 3 Pro optent pour un design classique intra-auriculaire avec une tige tactile. Les écouteurs s’insèrent bien dans l’oreille et ne bougent pas, en plus d’offrir un bon confort. Les tiges sont dotées d’une petite bande lumineuse, qui lui donnent une petite touche d’originalité qui les démarque de la concurrence. Cela permet aussi de retrouver les écouteurs dans le noir, en plus d’un signal sonore.

Les écouteurs offrent une large plage dynamique, et un son riche et précis. Les basses sont bien présentes, sans dénaturer l’ensemble. Les Buds 3 Pro sont des modèles polyvalents, aussi à l’aise avec des pistes riches en instruments, qu’avec titres plus posés. La réduction de bruit active est efficace, et filtre correctement les bruits ambiants. Le mode transparent est quant à lui tout aussi performant, et ne vous laisse conscient de votre environnement. L’application Galaxy Wearable permet de paramétrer le son à votre convenance.

Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À ce prix, ces Galaxy Buds 3 Pro sont-ils une bonne affaire ?

À moins de 200 € c’est une bonne affaire, mais pour les adhérents Fnac, 139,99 €, c’est un encore un meilleur prix. Notez que Galaxy Buds 3 Pro ne sont pas des écouteurs conçus pour le sport, mais tiennent parfaitement en place pendant les activités physiques. Ils profitent de plus d’une certification IP57 pour résister à la poussière et aux éclaboussures.

Niveau autonomie, les Buds 3 Pro tiennent facilement 6 h d’écoute avec la fonction de réduction de bruit activée. Avec le boîtier, comptez presque 25 h.

