[Deal du jour] Les Galaxy Buds 3 sont des écouteurs sans fil au format confortable et à la réduction de bruit performante. Ils méritent largement une place dans vos achats de Noël grâce à cette double réduction bienvenue.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs ?

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 sont commercialisés 179,99 € à leur sortie en juillet 2024. Ils sont proposés au prix de 89 € dans la boutique de SFR, grâce à une remise immédiate de 30 €, et deux offres de remboursement de 30 € chacune.

La première ODR de 30 €, disponible jusqu’au 06 janvier 2025, est valable si vous êtes abonné mobile ou Box de SFR, ou abonné mobile ou box Red by SFR.

La seconde ODR de 30 € est disponible jusqu’au 12 janvier 2025, et ne nécessite pas d’être client SFR ou RED.

C’est quoi, ces écouteurs de Samsung ?

Les écouteurs de Samsung adoptent un format non intra-auriculaire et ressemblent à s’y méprendre aux AirPods 4 du concurrent Apple. Comme chez ces derniers, le confort est au rendez-vous, avec des oreillettes qui s’insèrent correctement dans le canal auditif et restent en place. Les écouteurs se feront ainsi oublier, même pendant une longue session d’écoute.

Les oreillettes possèdent des tiges tactiles qui offrent la possibilité de contrôler le volume ou la lecture des pistes. Elles embarquent aussi un jeu de LEDs qui, en plus de décorer, permettent de les retrouver si vous les avez perdus dans un endroit peu éclairé. En dehors de ses fonctions, les Galaxy Buds 3 possèdent un audio de qualité, avec un son riche et précis d’une grande polyvalence. Les basses sont bien présentes sans envahir l’espace, et l’ensemble est équilibré. Les écouteurs sont à l’aise avec les instruments autant que les voix, et ce, même à fort à volume.

Les Galaxy Buds 3 et leur boîtier // Source : Samsung

À ce prix, ces écouteurs sont-ils une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire avec ces offres de remboursement. Les Buds 3 s’alignent sur la concurrence et n’ont pas d’autre choix que de proposer une réduction de bruit active efficace. Vous pourrez vous isoler des bruits parasites presque complètement, sans provoquer de sensations désagréables. Si toutefois vous êtes sensibles à l’ANC, le mode son environnant laisse au contraire passer les sons pour rester conscient de son environnement tout en écoutant de la musique, des podcasts, ou en passant des appels.

Les Galaxy Buds 3 possèdent une autonomie de 6 h, et 24 h supplémentaires grâce au boîtier.

