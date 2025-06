Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a annoncé avoir écoulé 3,5 millions de Switch 2 en quatre jours. Aucune console ne fait mieux dans l’histoire. Bravo Big N.

« Baissez le prix ! », pouvions-nous lire en boucle sur YouTube et Twitch quand Nintendo a présenté la Switch 2 et officialisé son prix. Une fois encore, il y a un delta énorme entre ce qu’on constate sur le web (majorité bruyante) et la réalité : dans un communiqué publié le 11 juin, Nintendo indique avoir écoulé plus de 3,5 millions de Switch 2 en quatre jours. Ce qui en fait le meilleur lancement pour une console Nintendo et, mieux, le meilleur lancement pour une console tout court.

« Nintendo va continuer ses efforts pour proposer des divertissements uniques qui mettent un sourire sur les visages de tous ceux touchés par Nintendo », promet la multinationale, réjouie. Le précédent record en la matière était attribué à Sony, qui avait vendu 2,1 millions de PS4 en deux semaines en 2013 — volume battu par la PS5 en 2020 sans chiffre précis fourni par la firme nippone. La PS5 s’est vendue à 4,4 millions d’unités en sept semaines, la PS4 à 4,2 millions en six, rappelle l’analyste Daniel Ahmad.

Source : Nino Barbey pour Numerama

Ce lancement stratosphérique peut s’expliquer par plusieurs raisons. La première est attribuable au positionnement très malin de Nintendo. Avec la Switch 2, le constructeur a opté pour la continuité totale, jusqu’à choisir un nom avec un chiffre — ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. Le discours marketing est donc simple à comprendre : la Switch 2 est une évolution de la Switch, à savoir une console hybride qui s’appuie sur plusieurs modes d’usage. En prime, elle lit les jeux de la première génération. Ajoutez à cela un line-up de lancement porté par Mario Kart World et vous obtenez un succès instantané, malgré les critiques sur la grille tarifaire. L’aura de Nintendo est aujourd’hui plus fort que tout.

L’autre raison est liée aux conditions économiques bien plus favorables pour la Switch 2 en comparaison de la PS5. La console de Sony est sortie en pleine période de pandémie de coronavirus, avec des stocks limités et une demande largement supérieure à l’offre. Nul ne sait ce qu’aurait donné la PS5 dans un contexte normal. Nintendo en bénéficie avec la Switch 2 et, malin, a prévu bien plus large en termes d’approvisionnement. Aujourd’hui, il est possible de trouver une Switch 2 assez facilement (exemple : Boulanger). Sans pénurie, il est plus facile d’empiler les ventes.

À l’arrivée, la Switch 2 fait déjà mieux que la Switch (2,7 millions en un mois), la Wii U (3,1 en 1 mois et demi), la 3DS (3,6 millions en un peu plus d’un mois), la Wii (3,2 millions en un mois et demi) ou la DS (2,8 millions en un mois environ). En somme, la console de Nintendo est promise à un brillant avenir commercial.

Journaliste spécialiste des chiffres, Oscar Lemaire a indiqué dans un message publié sur Bluesky le 10 juin que la Switch 2 a aussi battu le record en France : 169 000 ventes, contre 107 000 pour la PS5. Il évoque « un peu moins de 160 000 ventes pour Mario Kart World (très majoritairement via le bundle avec la console). C’est le plus gros démarrage de l’année, devant les 120k d’Assassin’s Creed Shadows (hors dématérialisé) ».

