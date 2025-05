Lecture Zen Résumer l'article

Connu pour ses performances désastreuses sur la première Switch, Pokémon Violet et Écarlate devrait profiter de la puissance de la Nintendo Switch 2 pour offrir un visuel bien plus reluisant.

Sorti en 2022, Pokémon Violet et Écarlate a été un carton commercial immédiat, propulsant la saga culte dans une structure en monde ouvert. Une révolution qui s’est faite dans la douleur, le jeu affichant des graphismes peu reluisants et des performances techniques en souffrance. Pour certains fans, la déception a été tellement immense que Nintendo a été contraint de reconnaître le problème et de s’excuser.

C’est d’autant plus dommage que Pokémon Violet et Écarlate renferme une aventure grandiose, qu’on prend beaucoup de plaisir à vivre. Et figurez-vous qu’il pourrait exister un moyen de l’apprécier dans de meilleures conditions, grâce à la Nintendo Switch 2. Dans un communiqué publié le 29 mai 2025, on découvre que le jeu recevra une mise à jour dès la sortie, le 5 juin, pour tirer profit du gain de puissance. Bon point : elle sera gratuite, ce qui ne transformera pas le jeu en Édition Switch 2.

Pokémon Violet et Écarlate. // Source : Nintendo

Pokémon Violet et Écarlate devrait être bien plus beau sur Nintendo Switch 2

Nintendo donne quelques détails sur ce qu’on peut attendre en termes d’améliorations : « Désormais, il est possible de voir des Pokémon avec une distance plus éloignée, ce qui rend le monde encore plus vivant. Grâce à l’amélioration du taux de rafraîchissement, entre autres, les mouvements sont également plus fluides, rendant l’aventure encore plus agréable. »

Deux points semblent donc avoir évolué dans le bon sens : la distance d’affichage, ce qui devrait atténuer l’effet de flou désagréable, et le framerate, pour une fluidité accrue et, a priori, l’élimination des ralentissements. Pokémon Violet et Écarlate atteindra-t-il les 60 fps sur Nintendo Switch 2 ? Aucun chiffre précis n’est donné, ce qui n’invite pas à l’optimisme.

Gardons aussi en mémoire le fait qu’il s’agit d’une mise à jour gratuite, ce qui sous-entend un travail d’optimisation, non pas une refonte totale du moteur graphique de la part des développeurs. Au mieux, Pokémon Violet et Écarlate offrira un confort de jeu perceptible, suffisant pour que celles et ceux qui l’avaient abandonné pour des raisons légitimes aient envie de lui redonner une chance. Toutefois, n’espérons pas un miracle qui changera le jeu du tout au tout. Il faudra lancer le jeu sur Switch 2 pour en avoir le cœur net, sachant qu’il ne sera pas le seul à bénéficier d’un patch gratuit pour la sortie de la console.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama