À quelques jours du lancement de la Nintendo Switch 2, CD Projekt Red s’est exprimé sur le portage de Cyberpunk 2077. Le studio polonais n’a pas tari d’éloges sur la console.

« On s’attendait à un plus grand défi. Mais, à l’arrivée, ce ne fut pas le cas » : ces mots sont ceux de Charles Tremblay, vice-président de la technologie chez CD Projekt Red. Il s’est exprimé, le 2 juin 2025, dans les colonnes d’IGN pour parler du portage surprise de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch 2. Le RPG accompagnera la console à son lancement et, soyons clair, personne ne s’y attendait.

Mais, alors qu’on aurait pu s’attendre à un développement compliqué pour faire rentrer Cyberpunk 2077 — et son extension — sur une cartouche de 64 Go, la réalité est différente. En effet, le studio polonais, qui a commencé à songer à ce portage à l’été 2023, à une époque où le kit de développement n’existait pas encore, a été étonné de la relative facilité avec laquelle le projet a pris vie. Il a été conçu en interne, contrairement à la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt — confiée à Saber Interactive.

Cyberpunk 2077, sur Switch 2. // Source : CD Projekt Red

Le portage de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 a presque été un jeu d’enfant

Le fait d’avoir mené cette tâche au sein même du studio a semble-t-il facilité le portage. Charles Tremblay confie à ce sujet : « Nous avons quelques personnes clés qui savent exactement comment faire tourner Cyberpunk. » Des employés qui savaient comment modifier le moteur pour s’acclimater à l’architecture spécifique de la Switch 2 — « On devait tout convertir ».

Finalement, la seule difficulté rencontrée par CD Projekt Red était liée au nombre réduit de cœurs de calcul disponibles par rapport aux autres plateformes — y compris les plus anciennes. « Sinon, nous avons été rapides pour faire tourner le jeu. Nous avons tous été impressionnés », se réjouit Charles Tremblay. La Switch 2 dispose quand même d’une technologie cruciale pour que la magie opère : le DLSS, ou mise à l’échelle par IA pour améliorer les performances et l’affichage à partir d’un rendu de moins bonne qualité (ce qui permet d’économiser des ressources). Ainsi que de davantage de mémoire vive face à la PS4 et à la Xbox One.

À cela s’ajoute un moteur maison très polyvalent : « On peut ajuster la densité de la foule ou encore la fidélité des personnages en termes de niveau de détails. C’était vraiment très, très simple. Et, bien sûr, le DLSS aide à atteindre une qualité supérieure, mais je pense que tous ces éléments ensemble font un bon portage », conclut l’intéressé.

Sur Switch 2, Cyberpunk 2077 offrira les performances suivantes :

TV Portable Mode Performance 1080p à 40 fps* 720p à 40 fps Mode Qualité 1080p à 30 fps 1080p à 30 fps

*selon la TV

Il faudra bien évidemment faire quelques sacrifices et compromis. CD Projekt Red ne promet pas une expérience comparable à celle d’un PC doté d’une configuration musclée. La version Switch 2 offre d’autres atouts, comme plusieurs schémas de contrôle (à la souris, par exemple) et peut même servir de plateforme portable grâce à la sauvegarde partagée. Rien ne vous empêchera de passer de la version PC à la version Switch 2 en fonction de vos besoins. « Vous avez juste à prendre votre sauvegarde. Pour moi, c’est la meilleure version pour le jeu nomade », argumente Charles Tremblay.

