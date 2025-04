Lecture Zen Résumer l'article

Nvidia a publié un communiqué pour officialiser son partenariat renouvelé avec Nintendo concernant la Switch 2. Cela permet de voir que toutes les technologies du moment animent la console.

Comme il fallait s’y attendre, durant son Direct diffusé le 2 avril 2025, Nintendo ne s’est pas trop épanché sur les détails techniques chers aux nerds. Pas de nom de puce, pas de nombre de TFLOPS, aucune technologie graphique vraiment énoncée : le public a compris que la Switch 2 était bien plus puissante que la Switch en appréciant les images des jeux.

Il fallait en réalité attendre le communiqué de Nvidia, partenaire de Nintendo, pour en apprendre davantage sur les caractéristiques plus pointues de la Switch 2 — attendue pour le mois de juin et qu’on a pu essayer en avant-première. Le 3 avril, le constructeur donne le ton d’entrée en affirmant : « La Nintendo Switch 2 passe au niveau supérieur avec le DLSS de Nvidia et le gaming en 4K. »

Nvidia a tout mis dans la Switch 2



La Nintendo Switch 2 est donc pourvue d’une puce graphique (GPU) custom, conçue par Nvidia, laquelle intègre des cœurs RT dédiés aux effets ray tracing en temps réel et des cœurs Tensor pour la mise à l’échelle par une intelligence artificielle (le DLSS). La fonctionnalité GameChat, accessible via le bouton C, s’appuiera aussi sur les cœurs Tensor pour suivre le visage et retirer l’arrière-plan lors des sessions de chat vidéo.

La console intègre aussi la technologie G-SYNC pour le Variable Refresh Rate (VRR). Elle sert à synchroniser au mieux le nombre d’images générées par la console, avec le nombre d’images affichées par l’écran 120 Hz, de quoi éviter les risques de déchirure (tearing) et améliorer toujours plus la fluidité.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

« Avec des performances graphiques dix fois supérieures à celles de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 propose un gameplay plus fluide et un rendu plus net », affirme Nvidia. Une comparaison élogieuse qui aurait pu permettre à Nintendo de fanfaronner lors de la présentation de sa console. La multinationale a voulu utiliser d’autres leviers pour convaincre.

En tout cas, entre le DLSS, le G-SYNC, le VRR, le ray tracing, l’écran HDR et 120 Hz, l’audio 3D ou encore les nouvelles vibrations, la Nintendo Switch 2 propose toutes les technologies du moment. Ces dernières années, la multinationale a habitué les fans à faire sa tambouille dans son coin, sans se soucier des dernières avancées. La Switch 2 représente un changement de philosophie qui ouvrira sans doute la voie à un meilleur soutien des éditeurs tiers.

