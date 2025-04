Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft lance Forza Horizon 5, l’un des joyaux de son catalogue, sur PS5 Pro. L’opportunité pour les propriétaires de la console de Sony de découvrir l’un des meilleurs jeux de course de ces dernières années. Notre test sur PS5 Pro.

Ça y est : Microsoft a ouvert la boîte de Pandore. Sa sainte Trinité, à savoir Forza, Halo et Gears of War, n’est plus sa chasse gardée. Le 29 avril 2025 (le 25 en accès anticipé), la multinationale lance Forza Horizon 5 sur PS5 et, mine de rien, c’est un petit événement. Il suffit d’ailleurs de se rendre sur le classement des meilleures ventes actuelles du PlayStation Store pour constater que le jeu est actuellement à la cinquième place, derrière Indiana Jones et le Cercle Ancien (un autre jeu Microsoft, tiens). Il n’y a que les mastodontes EA Sports FC 25, Fortnite et Call of Duty pour les devancer.

Pour les propriétaires d’une PlayStation 5 (normale, Slim ou Pro), c’est l’occasion de découvrir ni plus ni moins l’un des meilleurs jeux de course de ces dernières années. Qui plus est dans des conditions idéales, avec une foule de mises à jour depuis son lancement initial en 2021, et toutes les extensions accessibles (elles sont payantes, mais valent le coup). Autant le dire tout de suite, Forza Horizon 5 est toujours diablement beau.

Il n’y a aucune retouche. // Source : Capture PS5 Pro

Forza Horizon 5 est toujours l’un des plus beaux jeux du monde

Un petit truc en plus Sur PS5, Forza Horizon 5 exploite la DualSense : la résistance au freinage sur la gâchette adaptative et les vibrations un peu plus fines grâce au retour haptique.

Lorsqu’il est sorti en 2021, Forza Horizon 5 est devenu la vitrine technologique de la Xbox Series X — à l’époque, la console la plus puissante du marché et qui avait besoin d’un argument massue pour l’asséner. Aujourd’hui, le jeu de course en monde ouvert de Playground Games s’offre un second tour de piste sur la nouvelle console la plus puissante du marché : la PS5 Pro. Alors, Forza Horizon 5 est-il encore plus beau chez la concurrence ? À moins de mettre deux images côte à côte, d’avoir des yeux bioniques ou d’être Digital Foundry, c’est difficile à dire. Mais le constat est sans appel : Forza Horizon 5 était déjà magnifique sur Xbox Series X. Et il l’est aussi sur PS5 Pro. Il faut le voir pour le croire.

Admirez la densité de détails. // Source : Capture PS5 Pro

De jour comme de nuit, sous la pluie ou sous un soleil de plomb, sur l’asphalte, la terre ou encore le sable, entre les temples des civilisations anciennes ou en pleine forêt : Forza Horizon 5 est une claque visuelle permanente. Il s’approprie son terrain de jeu — le Mexique — avec une générosité immense. À l’écran, surtout si vous avez un bon téléviseur, OLED de préférence, on en a pour son argent. Entre les particules à la pelle, les reflets sur les carrosseries ou encore les petites gouttelettes d’eau qui matérialisent un réalisme sidérant en se mettant sur le capot, les développeurs n’ont rien oublié en route — le tout avec une fluidité bien tenue (en mode Performance). Que dire aussi de la modélisation des bolides, exemplaire et dont les fans de voiture seront gagas. N’oublions pas non plus la partie sonore, qui en met plein les oreilles et garantit une immersion renversante.

De nuit, c’est sidérant. // Source : Capture PS5 Pro

Sidérant, on vous dit. // Source : Capture PS5 Pro

En somme, il est presque cocasse d’affirmer que l’un des plus beaux jeux de la PS5 Pro est édité par Microsoft, aujourd’hui prêt à devenir le meilleur ami de tout le monde pour se faire un vrai nom sur le marché des jeux vidéo. Tant mieux pour les propriétaires d’une PS5, lesquels vont pouvoir enchaîner les heures à parcourir un Mexique fictif, mais terriblement bien garni. La variété des épreuves et, surtout, leur quantité, participent à une situation saugrenue : on croit se contenter de lancer une seule course, pour tuer le temps, avant de se rendre compte qu’on vient de fumer trois heures de sa vie à grimper dans la hiérarchie.

Les reflets dans l’eau… // Source : Capture PS5 Pro

En toute franchise, je pensais rejouer à la version PS5 de Forza Horizon 5 quelques dizaines de minutes, le temps de faire quelques captures maison (puisque j’y ai déjà beaucoup joué sur Xbox Series X). J’ai quitté mon canapé au bout de quatre à cinq heures, avec l’envie furieuse d’y revenir (spoiler : j’ai relancé le soir). Forza Horizon 5 motive à tout découvrir, même quand on est déjà familier du jeu, sachant qu’on peut en prime régler le challenge à sa guise. Pas besoin d’être un as du volant pour l’apprécier puisque l’appétit du tourisme suffit. Forza Horizon 5 est vraiment un jeu de course, pour celles et ceux qui n’aiment pas les jeux de course. Là est sa force.

La profondeur de champ donne le vertige. // Source : Capture PS5 Pro

Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir dans Forza Horizon 5, avec un garage immense et une majorité de marques représentées. Quand on croit que c’est fini, il y en a encore : en témoigne la possibilité de se lancer dans deux extensions plus exotiques. On pense au DLC articulé autour de la marque Hot Wheels (avec une vraie plongée historique et des voitures au design atypique). Mais pour les fans de rallye, Rally Adventure fera largement le job.

9/10 Forza Horizon 5 Lire le test 69,99 € sur Fnac Points forts Magnifique

Contenu riche et varié

Gameplay très accessible Points faibles On aurait aimé un unique mode d’affichage

Progression toujours un peu chaotique

On garde la même recette

