Les créateurs du jeu vidéo A Good Snowman Is Hard To Build ont décidé de fêter les 10 ans de leur projet avec une offre commerciale amusante : le prix est indexé sur la température de Londres, avec une mise à jour toutes les heures.

Imaginez, vous achetez un jeu vidéo à un prix et, une heure plus tard, ce prix a totalement changé. Le lendemain ? Ce ne sera pas le même prix non plus. Une semaine après ? Tarif encore modifié. C’est une offre commerciale complètement délirante,et fluctuante, imaginée par les créateurs de A Good Snowman Is Hard To Build. Pour les dix ans de leur jeu, ils ont décidé d’indexer le prix sur la température relevée à Londres (via OpenWeather), avec une mise à jour toutes les heures.

« Toutes les heures, le monstre sort pour se rendre à la station météo de Londres pour vérifier la température », peut-on lire sur la page itch.io du jeu vidéo. En théorie, A Good Snowman Is Hard To Build coûte 14,99 $ (ou 14,79 €). Il fait 4 degrés ? On ne paiera que 4 $. Il fait 20 degrés ? Le prix passera à 20 $. En fonction du climat londonien, on peut donc payer plus ou moins cher que le tarif initial. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il faut dépenser 17 $, soit une augmentation de 13 %.

Faire payer un jeu vidéo selon la température est une idée de génie

Si la température se trouve sous zéro degré, les développeurs assument leur idée à 100 % et A Good Snowman Is Hard To Build devient gratuit. Ils ajoutent que les températures sont exprimées en degrés Celsius. Les conversions en degrés Fahrenheit ou Kelvin sont possibles, mais ce sera beaucoup plus cher (17°C = 62,60°F = 290,15°K). On peut d’ailleurs payer la somme que l’on souhaite si l’on veut récompenser les créateurs indépendamment des variations météorologiques.

Combien de temps va durer cette proposition commerciale saugrenue ? Visiblement, pour toujours, tout au moins sur itch.io. « Introduire ce modèle de prix permanent est notre manière stupide de fêter l’anniversaire des 10 ans du jeu », lit-on. Sur les autres plateformes de distribution plus classiques, A Good Snowman Is Hard To Build est affiché à son prix normal et fixe. Ainsi, il est à 14,79 € sur Steam (en dehors des promotions), ou encore à 6,99 € sur l’App Store.

C’est quoi A Good Snowman Is Hard To Build ? C’est un jeu mignon dans lequel on incarne un monstre qui adore faire des… bonhommes de neige (d’où le lien avec les températures extérieures). Cela donne un puzzle-game à la bande son reposante et aux graphismes épurés, que certains qualifieront sans doute d’adorable. Le magazine Time l’a mis dans son top 10 des meilleures applications en 2016.

