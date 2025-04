Lecture Zen Résumer l'article

Numerama a testé la nouvelle et seconde génération du vélo cargo électrique Moustache Lundi 20, un longtail corrigeant parfaitement ses anciens défauts, de quoi bousculer la concurrence.

Le Lundi 20 a fait date chez Moustache. Annoncé fin 2021, il était le premier cargo de la marque française, qui se spécialise dans les vélos électriques. Pour séduire la France, il privilégie le format longtail soit en allongeant la partie arrière.

Si l’on considérait ce modèle abouti, il conservait quelques défauts notoires, et en 3 ans de carrière, la concurrence a bien grandi. La nouvelle génération veut ainsi contrer ces assauts avec une nouvelle génération, que nous avons prise en main à Paris.

Moustache Lundi 20 2025

Un Lundi 20 développé en 130 semaines

Retour en 2022. Le succès du Lundi 20 n’a pas été immédiat. “Il a fallu faire son nid face aux marques historiques” déclare le responsable communication Clément Bonneau en amont du test. En effet, quelques acteurs ont fait du vélo longtail électrique leur spécialité. On cite le franco-américain Yuba, le taïwanais Tern, tandis que le roi du cargo biporteur français Douze Cycles a dégainé sa réplique LT2 en 2021.

“Nous avons opté pour un prix étudié, certes plus élevé, mais justifiant la qualité supérieure” ajoute Clément. Le Moustache Lundi 20 a débuté au prix d’accès de 4 999 euros, avant de grimper en fin d’année à 5 699 euros, conséquence de la période de crise post-Covid et de l’inflation. En 2024, le vélo longtail électrique est revenu à une grille tarifaire plus raisonnable.

En parallèle, quand le longtail était à peine lancé, les équipes de Moustaches Bikes ont planché directement sur la nouvelle mouture, menant à 2 ans et demi de développement. “C’est une évolution profonde du modèle” explique la firme, “les utilisateurs ont évolué, passant d’atypiques sur un marché d’abord de niche, vers l’explosion des familles utilisant le vélo longtail au quotidien en abandonnant la voiture.”

Un marché du longtail devenu ultra-concurrentiel

En effet, le marché a doublé de 17 000 à 34 000 unités en France, entre le coup d’envoi de la gamme Lundi 20 et aujourd’hui. On a également vu apparaître des acteurs généralistes à l’instar du trio américain Specialized Turbo Porto, Cannondale Cargowagen et Trek Fetch+ 2, des allemands Cube Longtail Hybrid et Velo de Ville Loady, les petits français Gaya, Brumaire ou Etni, sans parler des nombreux chinois cassant les prix.

Évidemment face à une offre pléthorique, les clients sont devenus plus exigeants, certains ayant déjà franchi le pas avec le populaire Decathlon Btwin R500E avec son arme fatidique : un prix canon sous 3 000 euros. Le Lundi 20 se veut leur nouveau choix après une première expérience, pour plus de qualité, de confort et de puissance. Moustache attire aussi avec un assemblage made in France, ou tout simplement pour la réputation de la marque chez les VAE dont l’historique Lundi 27 (né Lundi 26). Or pour remporter les coeurs, le modèle français accusait quelques défauts.

Le Moustache Lundi 20 de seconde génération a ainsi visé trois axes principaux pour devenir la référence du marché : la fourche suspendue, un cadre plus pratique et une nouvelle béquille.

Moustache Lundi 20 2025

Plus de deux tubes, un gros tube, c’est l’heure de l’apéri-tube

Le tube diagonal de la première génération se divisait en deux, un choix pour la rendre assez rigide. En revanche, cela complique l’enjambement. Sur le Lundi 20 cru 2025, le double tube devient un seul gros tube, abaissé au possible. Cela le positionne ainsi face à son concurrent numéro 1, le Riese & Müller Multitinker, qui a été précurseur sur ce point.

Plus que la forme, Moustache a travaillé la structure des tubes pour réduire les torsions, grâce à la décision ne proposer qu’une batterie sur le cadre “ayant fait sauté un frein et libéré la conception”.

L’ancien Lundi 20 Le nouveau Lundi 20

En effet, la marque a compris que les utilisateurs optent rarement pour une seconde batterie, pendant que les nouvelles offrent davantage de capacité : 545 Wh contre 400 à 500 Wh. Avec plus de 100 km d’autonomie – en mode éco, il faut imaginer 50-60 km en mode auto – le Lundi 20 devrait assurer une bonne semaine d’utilisation sans recharge.

Le résultat de cette “poutre” est probant, car nous ne notons pas de mouvement gênant. Le Lundi 20 ne guidonne pas, et mieux, l’excellente stabilité permet de lever une main en tournant sans appréhension. Un autre élément joue sur ce phénomène, la fourche.

Auparavant défaut, le confort devient qualité

Moins visible mais la plus sensible en conduite, la seconde modification est l’apport d’une fourche dite suspendue. Enfin dirons-nous, car le confort n’était pas la qualité première du longtail vosgien. En effet, beaucoup de rivaux ont désormais a minima une suspension : le Riese & Müller Multitinker, l’O2feel Equo, ou le Yuba Spicy Curry. Le Moustache Lundi 20 rentre dans le rang, via le choix de la SR Suntour Mobie 34 Air.

“On n’a pas voulu choisir n’importe quoi” avoue Clément Bonneau, “cette suspension est conçue spécialement pour les vélos cargo avec un plus grand diamètre de tube et de plus hydraulique”. En effet, et sachant que nous avions déjà roulé sur l’ancienne génération qui ne comptait que sur les (bons) pneus Schwalbe, le confort devient vraiment un atout. On n’est pas au niveau du royal Moustache J, mais l’écart est énorme.

Sur le parcours parisien de plus de 10 kilomètres, jamais nous n’avons ressenti de fortes secousses. les passages sur les pistes sur trottoirs ne renvoient pas de chocs dans le corps et le vélo gomme parfaitement les pavés de l’Île-Saint-Louis.

La selle suspendue est un complément nécessaire, puisque la position très droite y répartit la majorité du poids. Merci donc à ce composant, ainsi que la Selle Royal Essenza et la tige télescopique qui permet de poser les pieds au sol. C’est toujours pratique pour ne pas chuter quand deux frangins se chamaillent à l’arrière au feu rouge.

Une béquille maison astucieuse

La béquille est donc la troisième évolution majeure du nouveau Lundi 20. Les marques ont souvent recours à une pièce de fournisseur, mais soyons honnêtes, elles sont peu pratiques, devant forcer, voire lutter, pour la retirer.

Moustache Lundi 20 2025

Moustache a ainsi décidé de concevoir la sienne, déjà stable avec une surface au sol importante et un verrouillage afin d’assurer une bonne stabilité même en déchargeant les têtes blondes. Le coup de maître, c’est la petite pédale à actionner au pied, accessible lorsque l’on est au guidon. Elle vient ainsi rabattre la double béquille sans devoir être à côté du vélo, pratique !

Un bon point aussi quand on lève le Lundi 20 en position verticale. Cette astuce déjà présente sur le prédécesseur était la pépite du Tern GSD, désormais reprise par beaucoup de rivaux même abordables dont le récent Intersport Nakamura Crossover Longtail .

Moustache Lundi 20 2025

Une assistance allemande… pour un prix à l’allemande

Pour le reste, Moustache conserve l’assistance électrique Bosch animant tous ses modèles. En raison d’une charge maximale de 200 kg, la marque reconduit le puissant moteur Cargo Line (85 Nm). Elle l’associe donc à une batterie de 545 Wh (ou 800 Wh en option) et la connectivité Bosch Smart System. Petite remarque, on aurait préféré le grand écran Kiox 300 au petit Purion 200 ici présent, vu le prix de l’engin. Par contre, rien à redire sur les freins Magura.

La gamme du vélo longtail électrique propose deux modèles :

Le Lundi 20 Cargo 3 avec un dérailleur Shimano Cues 9 vitesses, polyvalent mais non dénué de petits ratés de passages, à régler de temps à autres, avec un carter protégeant les jambes et pieds de la chaîne

avec un dérailleur Shimano Cues 9 vitesses, polyvalent mais non dénué de petits ratés de passages, à régler de temps à autres, avec un carter protégeant les jambes et pieds de la chaîne Le Lundi 20 Cargo 5 au variateur Enviolo, que nous avons trouvé bien plus agréable et silencieux, de plus à l’entretien limité avec sa courroie en remplacement de la chaîne

Un Enviolo sympa à utiliser, mais plus cher, car au prix de 5 699 euros, contre 4 999 euros pour le modèle dérailleur.

Le prix est probablement le seul gros défaut du Moustache Lundi 20 de 2025, qui ne comprend pas de série les barres de maintien ni les repose-pieds. Dommage, il faut ajouter 300 euros, voire davantage pour un siège enfant ou une caisse de transport. La plate-forme avant est bien de série.

Du coup, la marque dégaine une arme secrète pour séduire. Comme pour le VTC Samedi 28, la première génération reste au catalogue afin de baisser le ticket d’entrée. Le Lundi 20 Cargo 1 affiche 3 999 euros, mais sans la suspension ni le nouveau cadre plus pratique.

