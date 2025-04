Lecture Zen Résumer l'article

Orange présente ses nouvelles offres fibre et ADSL, avec deux nouvelles Livebox destinées à remplacer la quasi-totalité des routeurs existants. La Livebox S devient la box proposée par défaut dans la plupart des forfaits, la Livebox 7 v2 équipe les offres haut de gamme. Les deux sont compatibles Wi-Fi 7, mais sans 6 GHz.

Un peu moins de deux ans après la Livebox 7, une évolution minime de la Livebox 6 commercialisée depuis 2022, Orange actualise ses Livebox.

Jeudi 10 avril 2025, le plus grand opérateur de France organisait une conférence de presse dans sa boutique Opéra à Paris, à laquelle Numerama a assisté. L’ordre du jour : l’annonce de deux nouvelles box à destination du marché français. La Livebox S, qui va remplacer la Livebox 5 dans la quasi-totalité des offres, et la Livebox 7 v2, qu’il faudra simplement appeler Livebox 7, avec pour principale nouveauté le support du Wi-Fi 7, sont les deux nouvelles box d’Orange (les deux sont compatibles Wi-Fi 7, mais sans 6 GHz). L’opérateur s’aligne ici sur ses rivaux Free et Bouygues qui, avec leurs Freebox Ultra et Bbox WiFi 7, supportent déjà la dernière génération de réseau sans-fil.

Orange Livebox 7 et Livebox S. // Source : Numerama

Orange simplifie ses offres avec deux Livebox en Wi-Fi 7

Avant l’annonce du 10 avril, Orange réservait sa Livebox haut de gamme à l’offre la plus chère, la Livebox Max. L’opérateur avait gardé dans son catalogue la Livebox 6 de 2022 pour l’offre milieu de gamme (Up) et proposait la Livebox 5, qui date de 2019, dans toutes ses autres offres. Difficile de s’y retrouver, d’autant plus que la Livebox 4 a longtemps cohabité avec les box plus modernes, notamment chez Sosh.

À partir d’aujourd’hui, Orange simplifie drastiquement son catalogue :

Les offres Livebox Max et Livebox Up , les plus chères, ont toutes les deux droit à la Livebox 7 avec du Wi-Fi 7 . Le débit est le même : 8 Gbit/s dans les deux sens.

et , les plus chères, ont toutes les deux droit à la . Le débit est le même : 8 Gbit/s dans les deux sens. Les offres Série Spéciale Livebox et Livebox passent toutes les deux à la nouvelle Livebox S , qui a aussi du Wi-Fi 7.

et passent toutes les deux à la nouvelle , qui a aussi du Wi-Fi 7. Seule incompréhension : l’offre Série Spéciale Just Livebox, sans télévision, conserve la Livebox 5. Une occasion manquée de se débarrasser définitivement ce produit, qu’Orange assume comme un moyen d’écouler les stocks. D’ici quelques mois, toute l’offre devrait basculer en Livebox S (même raisonnement chez Sosh, qui gardera la Livebox 5 encore quelques temps).

Orange Livebox 7 // Source : Numerama

À l’exception de l’offre Just Livebox, avec seulement Internet, Orange ne commercialise plus que ses deux nouvelles Livebox. Les deux routeurs sont Wi-Fi 7, ce qui simplifie drastiquement les choix.

Du côté des prix, Orange fait toujours du Orange. Les tarifs sont plus élevés que chez les concurrents, notamment chez Free qui vient de lancer la Freebox Pop S à 24,99 euros par mois. L’opérateur propose toujours des remises sur les forfaits mobiles à ses abonnés Livebox.

Détail Just Livebox Fibre Série spéciale Livebox Livebox Fibre Livebox Up Fibre Livebox Max Fibre Livebox Livebox 5 Livebox S Livebox S Livebox 7 v2 Livebox 7 v2 Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Support 6 GHz ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Débit descendant 1 Gb/s 1 Gb/s 2 Gb/s 8 Gb/s 8 Gb/s Débit montant 700 Mb/s 700 Mb/s 800 Mb/s 8 Gb/s 8 Gb/s Décodeur TV Non inclus UHD UHD TV 6 TV 6 Prix pendant 12 mois 19,99 €* – 29,99 € 39,99 € 47,99 € Prix définitif 33,99 € 39,99 € 42,99 € 51,99 € 57,99 €

*prix spécial pendant 6 mois

Les plus observateurs remarqueront quelques changements dans les prix, L’offre Livebox Up Fibre, autrefois commercialisée au tarif de 51,99 euros par mois, passe à 46,99 euros par mois (pour les clients mobile). On reste sur des tarifs très haut de gamme, notamment avec la Livebox Max Fibre à presque 60 euros par mois.

Le décodeur TV est désormais fourni gratuitement, mais les frais de mise en service sont toujours de 49 euros. Orange a aussi mis en place un nouveau système pour la première connexion, qui permet de ne pas avoir besoin d’un technicien à la maison (la lumière vient de la box).

L’absence de 6 GHz est une mauvaise surprise avec les nouvelles Livebox, alors que la précédente Livebox 7 était Wi-Fi 6E, avec le support des trois bandes.

Les nouveautés des Livebox S et Livebox 7

La Livebox 7 v2, qui succède à la Livebox 7 de 2023, n’apporte pas de changement esthétique, si ce n’est un nouvel écran avec plus d’options (qui arrivera aussi sur les anciennes Livebox 7 avec une mise à jour). Il s’agit toujours d’une grande box verticale, conçue pour diffuser du Wi-Fi dans toute la maison (avec 1 ou 3 répéteurs inclus en fonction de l’offre).

Orange Livebox 7 // Source : Numerama

La Livebox S, de son côté, introduit un nouveau design, minuscule. Adieu le rectangle noir horizontal, place à un produit plus vertical, avec un petit écran au milieu de sa face la plus grande. Ce design vertical a été conçu pour améliorer le Wi-Fi, avec des antennes mieux réparties selon l’opérateur. Il y a évidemment des nouveautés introduites dans les autres Livebox, comme le mode éco.

Orange Livebox S // Source : Numerama

Avec ses nouvelles Livebox, Orange se relance dans la course face à Free et à Bouygues qui ont tous deux renouvelé leurs box entre 2024 et 2025. L’opérateur mise sur sa box Wi-Fi 7 pour séduire les personnes en quête du meilleur Internet et sur sa Livebox S pour s’adresser au grand public, qui veut juste un meilleur Wi-Fi. Les décodeurs TV n’évoluent pas avec cette génération : le décodeur TV 6 reste le dernier modèle.

