Orange a lancé la Livebox 6, sa nouvelle box haut de gamme avec du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. Quelles sont ses nouveautés ? À quel prix peut-on l’obtenir ? Numerama répond à toutes vos questions.

Au lendemain de l’annonce de Bouygues Telecom, au tour d’Orange de dévoiler son premier routeur Wi-Fi 6E. Deux ans et demi après la Livebox 5, voici la Livebox 6, une box qu’Orange devrait proposer à ses millions de clients, pendant plusieurs années. D’abord réservée à ses clients les plus prestigieux (elle n’est disponible que dans la nouvelle offre « Livebox Max », qui coûte cher), la Livebox 6 arrivera, à terme, dans les autres offres de l’opérateur historique. Quelles sont ses nouveautés ? Comment l’obtenir ? Numerama a rencontré les responsables d’Orange et répond à toutes vos questions.

Quelles sont les nouveautés de la Livebox 6 ?

Esthétiquement d’abord, la Livebox 6 marque une rupture majeure pour Orange. Adieu, les box rectangulaires en plastique, nous avons désormais droit à un boîtier vertical d’une vingtaine de centimètres, recouvert d’une matière recyclée imitant du tissu. La Livebox 6 a aussi un écran à encre numérique (comme les liseuses), qui permet d’obtenir des indications en cas de bug ou de partager son code Wi-Fi facilement.

Autre nouveauté : la Livebox 6 est la première box Orange avec un port Ethernet 2,5 Gb/s, ce qui peut faire sourire au vu de sa limitation à 2 Gb/s. Elle est compatible Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, alors que le précédent modèle se limitait au Wi-Fi 5. Enfin, Orange invente « la première box avec un mode veille ». La nuit, la box peut complètement s’éteindre pour consommer 95 % d’énergie en moins. Elle se rallume ensuite toute seule.

La Livebox 6 et les accessoires inclus dans l’abonnement Livebox Max. // Source : Numerama

À quoi sert le mode veille de la Livebox 6 ?

C’est une nouveauté assez étrange, la Livebox 6 peut se mettre en veille. Deux modes sont proposés par Orange :

La veille légère , qui désactive Internet mais laisse le téléphone fixe en état de fonctionnement.

, qui désactive Internet mais laisse le téléphone fixe en état de fonctionnement. La veille profonde, qui désactive tout. La Livebox ne consomme plus que 0,5W par heure et agit comme si elle était éteinte.

À quoi sert le mode veille ? Il peut par exemple être activé quand vous n’êtes pas à la maison et que vous dormez, afin de vous aider à faire des économies d’énergie (Orange reconnaît que l’écart n’est pas immense pour une personne, mais pense qu’il peut l’être si des centaines de milliers de personnes désactivent leur Livebox en même temps). La veille peut être activée/désactivée à distance, depuis l’application Orange et moi sur son smartphone. Attention, en fonction des équipements que vous avez à la maison (assistants vocaux, caméras de surveillance, alarme…), mieux vaut peut-être ne pas l’activer.

La Livebox 6 Orange doit être utilisée verticalement. // Source : Numerama

Que peut-on faire avec l’écran de la Livebox 6 ?

Élément emblématique de la Livebox 4, l’écran avait disparu de la Livebox 5, au grand désarroi des abonnés de l’opérateur. Avec la Livebox 6, Orange revient en arrière et introduit un écran e-Ink (encre numérique), cette fois-ci tactile. Si ce dernier est assez lent (c’est normal au vu de sa technologie d’affichage), il a pour mérite de ne pas consommer d’énergie, de ne pas briller dans le noir et permet d’afficher de nombreuses choses. On peut par exemple activer le Wi-Fi ou le mode veille, partager son mot de passe avec un QR Code ou consulter sa consommation d’énergie.

Si vous vous demandez comment fonctionne l’écran e-Ink de la #Livebox6 : pic.twitter.com/7v8cT8R8ed — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) April 6, 2022

Peut-on poser la Livebox 6 horizontalement ?

On peut, mais ce n’est pas conseillé. Les antennes de la Livebox 6 fonctionnent mieux verticalement et perdront en efficacité si vous allongez la box à l’horizontale. Autre problème : l’écran de la Livebox 6 ne sait pas pivoter. Il est donc pleinement utilisable seulement verticalement.

Au passage, Orange proposera gratuitement à ses abonnés un support moral pour accrocher la Livebox 6 à un mur. Il ne sera offert que sur demande.

À quoi sert le Wi-Fi 6E ?

Pour Orange, le Wi-Fi 6E est avant tout un pari d’avenir. Cette nouvelle norme, qui utilise la bande des 6 GHz, peut offrir de meilleurs débits aux appareils compatibles. C’est justement là le problème : au moment de la commercialisation de la Livebox 6, très peu d’appareils sont compatibles avec le Wi-Fi 6E. Dans le futur, Orange pourra revendiquer des débits d’exception.

En attendant, l’arrivée du Wi-Fi 6 permet à Orange de s’aligner sur la concurrence et laisse Free seul sur le marché du Wi-Fi 5. Cette norme permet à plus d’appareils de se connecter simultanément.

Test de débit en Wi-Fi 6E avec la Livebox 6. // Source : Numerama

Quelle est la vitesse maximale de la Livebox 6 ?

C’est une déception, la Livebox 6 reste limitée aux mêmes 2 Gb/s que la Livebox 5, alors que Free et SFR proposent du 8 Gb/s aujourd’hui. Interrogée sur le sujet, Fabienne Dulac, la directrice générale adjointe d’Orange, nous dit qu’il s’agit du « next step ». Pour l’instant, Orange pense cependant que les infrastructures françaises ne sont pas prêtes. Il préfère donc rester sage et ne dépasse pas 2 Gb/s descendant et 800 Mb/s montant (1 Gb/s montant pour les abonnés pro).

Dans le futur, Orange nous indique que sa box pourra être mise à jour facilement grâce à une conception modulaire. Une Livebox 6.1, avec du 8 Gb/s ou du Wi-Fi 7, est donc possible.

Combien de ports Ethernet possède la Livebox 6 ?

Réservée aux abonnés Fibre (les abonnés ADSL restent sur la Livebox 4), la Livebox 6 embarque cinq ports Ethernet. Quatre d’entre eux proposent de l’Ethernet 1 Gb/s et le cinquième, en orange, propose de l’Ethernet 2,5 Gb/s, soit plus que la capacité maximale de la box.

Le dos de la Livebox 6 et ses nombreux ports. // Source : Numerama

Combien coûte la Livebox 6 ?

Pour bénéficier de la Livebox 6, il faut souscrire à la nouvelle offre Livebox Max, vendue plus cher que les offres Livebox et Livebox Up qui restent au catalogue (avec la Livebox 5). Orange commercialise cette offre au tarif de 54,99 euros par mois, avec un prix de 34,99 euros la première année. C’est très cher, mais l’opérateur dit que 39% des foyers sont prêts à payer plus cher pour un meilleur Wi-Fi depuis le confinement. Il fait donc ce pari.

À 54,99 euros par mois, l’offre Livebox Max vous permet de bénéficier :

d’une Livebox 6 en Fibre.

de 3 répéteurs Wi-Fi.

de 2 décodeurs télé.

d’abonnements aux services TF1 Max et 6Play Max (avec du replay HD sur toutes les chaînes, sans pub).

d’un routeur 4G en cas de panne à la maison.

Enfin, des offres Open Max sont aussi proposées. Elles coûteront 57,99 euros pr mois au minimum (33,99 euros la première année) et 76,99 euros par mois (42,99 euros la première année) pour un forfait mobile avec 70 Go de data.

Le Livebox 6 peut être allongée, mais l’écran ne tourne pas. // Source : Numerama

Comment remplacer ma Livebox par la Livebox 6 ?

Vous êtes abonnés Orange et vous souhaitez passer à la Livebox 6, il vous faudra changer d’offre et souscrire à Livebox Max, au prix fort de 54,99 euros par mois. Rendez-vous dès le 7 avril en boutique ou au téléphone pour effectuer la demande. Orange nous a dit qu’il n’y aura pas de frais de migration.

La Livebox 6 est disponible en France métropolitaine, mais aussi dans les Territoires d’Outre Mer où Orange est présent. C’est la première fois qu’une nouvelle box est disponible simultanément sur tous les territoires français.

Y a-t-il un nouveau décodeur télé avec la Livebox 6 ?

Non, Orange s’est concentré sur le Wi-Fi avec sa Livebox 6. Les anciens décodeurs TV de la Livebox 5 restent au catalogue.