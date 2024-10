Lecture Zen Résumer l'article

En Espagne, Orange s’apprête à commercialiser deux nouvelles box compatibles Wi-Fi 7, avec ou sans support de la bande 6 GHz. La logique voudrait que ce produit arrive ensuite en France.

Avec la Freebox Ultra et la Freebox Pop version 2024, Free est devenu le premier opérateur au monde avec du Wi-Fi 7 dans ses box. Une petite prouesse pour l’opérateur de Xavier Niel qui, malgré le peu d’appareils compatibles à l’époque, a fait du Wi-Fi 7 un de ses principaux arguments commerciaux. Free souhaite se positionner en tant que pionnier du Wi-Fi face à des Orange, SFR et Bouygues restés en Wi-Fi 6, même si ces normes ne signifient pas grand-chose pour le grand public.

Alors que de plus en plus d’appareils supportent le Wi-Fi 7 (c’est le cas des derniers iPhone 16 ou de la PS5 Pro notamment), Orange pourrait être le prochain grand opérateur à adopter la norme 802.11be, qui promet des débits encore plus élevés. En Espagne, le site spécialisé Bandaancha a obtenu des informations sur les futures Livebox d’Orange, que l’opérateur appellera « Livebox 7 » en Espagne (le nom est déjà pris en France).

La Livebox 7 avec du Wi-Fi 7 : Orange va expérimenter chez nos voisins

Orange lancera-t-il une Livebox avec du Wi-Fi 7 en France avant la fin d’année ? C’est peu probable, alors que l’opérateur utilise généralement ses marchés secondaires comme l’Espagne ou la Pologne pour expérimenter de nouveaux boîtiers avant de les lancer en France.

La logique voudrait que ses enseignements en Espagne lui servent pour le lancement d’une future Livebox française, vraisemblablement appelée Livebox 8, avec du Wi-Fi 7, en 2025.

La version haut de gamme de la Livebox 7 espagnole supportera le 6 GHz. // Source : Bandaancha

Qu’apprend-on grâce à la Livebox 7 espagnole ? Déjà qu’Orange ne compte pas miser sur un boîtier aussi haut de gamme qu’en France, puisque la Livebox Wi-Fi 7 tronque l’écran e-ink pour des boutons physiques, malgré un gabarit similaire.

L’opérateur s’apprête-t-il à effectuer le même retour en arrière en France ? Juge-t-il le marché espagnol, généralement plus low cost, pas adapté à son écran ? C’est difficile à dire, mais on peut déjà en conclure que la Livebox 7 espagnole n’arrivera probablement jamais sous cette forme en France.

En Espagne, Orange ne compte pas lancer une seule nouvelle Livebox, mais deux. Le site Bandaancha référence les modèles suivants, qui ne font pas la même taille malgré un design similaires :

Livebox 7 ZTE F6745Q : avec le support des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (comme le Wi-Fi 6E). Cette Livebox devrait être réservée à l’offre la plus chère. C’est la plus grande des deux.

avec le support des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (comme le Wi-Fi 6E). Cette Livebox devrait être réservée à l’offre la plus chère. C’est la plus grande des deux. Livebox 7 Arcadyan PRV36BE347B-H1-LT : avec un support restreint aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Orange devrait proposer cette box dans ses offres milieu de gamme.

La Livebox 7 espagnole a des boutons. // Source : Bandaancha

Comme Free, qui réserve le 6 GHz son Freebox Ultra, Orange semble faire le choix d’un Wi-Fi 7 décliné sur toutes ses box, mais avec une bande très haut débit réservée aux offres les plus chères. Ce choix est intéressant et laisse penser que l’opérateur pourrait faire la même chose en France, peut-être en remplaçant sa Livebox 6 et sa Livebox 7 simultanément. L’opérateur continue aussi de proposer sa vieillissante Livebox 5 (Wi-Fi 5) dans ses offres.

Selon Bandaancha, le lancement des nouvelles Livebox 7 en Espagne aura lieu le 17 octobre. Il faudra sans doute plusieurs mois pour voir Orange lancer la version française du produit. En attendant, si vous cherchez la meilleure box Internet, Numerama vous propose un comparateur mis à jour en temps réel. Pour l’instant, seul Free propose du Wi-Fi 7 en France. Ses concurrents montent jusqu’au Wi-Fi 6E, avec le support de la bande 6 GHz.

