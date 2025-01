Lecture Zen Résumer l'article

Avec sa fibre 8 Gbps symétrique et sa compatibilité Wi-Fi 7, la nouvelle Bbox s’aligne parfaitement sur la proposition de Free avec sa Freebox Ultra. Bouygues Telecom prend de l’avance sur Orange et SFR, qui devraient dévoiler des nouvelles box haut de gamme en 2025.

Presque deux mois après les premières fuites, la nouvelle Bbox est officielle. Bouygues Telecom a organisé jeudi 16 janvier une conférence de presse dédiée à la présentation de son nouveau routeur haut de gamme, qui remplace le précédent modèle lancé en 2020 (et mis à jour en 2022 avec le Wi-Fi 6E).

La nouvelle « Bbox WiFi 7 » sera commercialisée dès le 27 janvier. Bouygues la présente comme la première box certifiée Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance, en opposition à la Freebox Ultra sortie début 2024, qui est arrivée juste avant le début de l’homologation. L’abonnement « Bbox ultym » est proposé au tarif de 51,99 euros par mois, soit 2 euros de plus qu’auparavant (avec un engagement de 12 mois). Il n’est pas encore possible d’y souscrire dans l’offre B&You Pure Fibre pour l’instant. L’ancienne offre Bbox ultym reste dans le catalogue à 2 euros de moins.

Du Wi-Fi 7 et du 8 Gbit/s symétrique : Bouygues et Free seuls contre tous

Au programme de cette nouvelle génération : du Wi-Fi 7. Bouygues Telecom devient le second opérateur à proposer une box avec un Wi-Fi de dernière génération. Il s’aligne ainsi sur Free qui, avec sa Freebox Ultra et sa Freebox Pop 2024, était pour l’instant le seul opérateur à proposer du Wi-Fi 7 sans routeur externe. Bouygues Telecom affirme cependant que la disposition de ses antennes, qui sont quatre par bande de fréquence et qui sont réparties en haut du produit, offrent des débits bien supérieurs à la concurrence. La Bbox Wi-Fi 7 supporte les trois bandes de fréquence, à savoir 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. L’opérateur revendique la première place du classement nPerf, qui classe les opérateurs fibre.

Autre nouveauté : l’introduction de la Fibre 8 Gbit/s symétrique, alors que la précédente Bbox se « contentait » de 8 Gbit/s descendant et de 1 Gbit/s montant. Sur cet aspect, Bouygues ne s’aligne pas que sur Free, mais sur tous ses rivaux. Orange et SFR proposaient déjà des box 8 Gbit/s symétrique.

Ancienne Bbox Bbox WiFi 7 Norme Wi-Fi Wi-Fi 6, puis Wi-Fi 6E en 2022 Wi-Fi 7 Débit Internet (descendant / montant) 8 Gbps / 1 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps Ports Ethernet 1 x 10 Gb/s — 4 x 1 Gb/s 1 x 10 Gb/s — 2 x 1 Gb/s Répéteurs Wi-Fi 2 inclus 2 inclus Prix de l’abonnement 49,99 euros par mois (42,99 euros pendant un an) 51,99 euros par mois (44,99 euros pendant un an)

Il y a néanmoins un choix déplorable niveau connectivité : la nouvelle Bbox perd des ports Ethernet. Il faudra se contenter d’un port Ethernet 10G (sans adaptateur, c’est une bonne chose) et de deux ports Ethernet 1G. C’est peu par rapport à la concurrence, qui propose généralement au moins quatre ports, dont des sorties 2,5G (Bouygues explique à Numerama qu’une infime minorité de ses clients a besoin de plus de trois ports). Les futurs abonnés Bbox pourraient être contraints d’acheter un switch Ethernet pour rajouter des ports.

Bouygues met en avance des performances inédites pour son Wi-Fi 7, avec des certifications inédites sur le marché français. // Source : Numerama

Un nouveau design original, qui a pour mérite d’avoir sa propre identité

Après une précédente Bbox verticale aux airs d’enceinte connectée, Bouygues Telecom lance cette fois-ci un produit plus original, qui reprend la forme de son logo à l’avant et à l’arrière. La nouvelle Bbox Wi-Fi 7 est parfaitement reconnaissable grâce à son design original, avec un petit écran tactile de la taille d’une montre connectée à l’avant. Toute l’interface de contrôle passe par là. Au dos, il y a des dizaines de trous en forme de logo Bouygues Telecom. Ils optimisent le refroidissement sans ventilateur. Ce design divisera sans doute, mais permet à Bouygues de proposer un produit unique. L’entreprise met en avant une conception éco-responsable et pensée pour faciliter les réparations.

En plus de l’écran tactile, Bouygues propose un portail web pour piloter sa Bbox, qui permet notamment de visualiser le nombre d’appareils connectés. À noter qu’il n’y a aucun bouton mécanique sur la Bbox Wi-Fi 7.

Cette édition transparente de la Bbox Wifi 7 ne sera pas commercialisée, mais permet de voir la disposition des antennes et de l’écran. // Source : Numerama

Des répéteurs Wi-Fi 7 tribandes en plus de la nouvelle Bbox

En plus du nouveau routeur, Bouygues Telecom a annoncé le lancement d’un répéteur Wi-Fi de nouvelle génération, compatible 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, le tout en Wi-Fi 7. Deux peuvent être jumelés facilement à la nouvelle Bbox. Il n’y a pas de nouvelle box télé qui accompagne le produit.

À 51,99 euros par mois (avec une promotion à 44,99 euros la première année, qui est aussi le prix constant pour les abonnés mobiles), la nouvelle Bbox coûte un peu plus cher que l’ancienne génération. La migration sera d’ailleurs possible dès le 27 janvier. L’opérateur mise sur le Wi-Fi 7 pour séduire les plus technophiles, tout en préparant une box conçue pour durer plusieurs années. En 2025, ses rivaux Orange et SFR devraient aussi lancer de nouvelles box haut de gamme.

