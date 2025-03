Lecture Zen Résumer l'article

Orange s’apprête à actualiser ses box Internet, selon les informations de MacGeneration, que Numerama a pu confirmer auprès de plusieurs sources. La Livebox 7 va avoir droit à une révision technique avec du Wi-Fi 7, alors que la Livebox S remplacera la Livebox 5 d’entrée de gamme.

Après Free (Freebox Ultra) et Bouygues Telecom (Bbox WiFi 7), Orange s’apprête à devenir le troisième opérateur avec une box compatible Wi-Fi 7.

Comme révélé par nos confrères de MacGeneration le 25 mars, l’opérateur historique va mettre à jour ses offres fibre le 10 avril, après avoir déjà augmenté les débits de son forfait boîte Sosh. Orange prévoit de lancer simultanément deux nouveaux routeurs : la Livebox S et la Livebox 7 de seconde génération, simple évolution technique du modèle lancé en 2023. Numerama est en mesure de vous confirmer ces informations : les équipes techniques et commerciales d’Orange sont actuellement formées sur les nouvelles box.

La Livebox 7 passe au Wi-Fi 7, mais Orange ne change pas son design

Aujourd’hui, Orange réserve sa Livebox 7, avec du Wi-Fi 6E, à son offre la plus chère (Livebox Max Fibre). L’opérateur devrait être un peu plus généreux à partir du 10 avril, puisque ses deux offres haut de gamme, Livebox Up et Livebox Max, devraient être compatibles avec la Livebox 7 de seconde génération. Il est probable qu’Orange l’appelle simplement « Livebox 7 », tout en mentionnant qu’il s’agit d’un box compatible Wi-Fi 7 sur les trois fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

La Livebox 6 et la Livebox 7 actuelles. // Source : Orange

Au niveau du design, une de nos sources mentionne un design plus petit, mais pas de changements majeurs par rapport aux précédentes Livebox. Se pourrait-il qu’Orange revienne au format de la Livebox 6 ? C’est difficile à dire. Le plus probable est que la Livebox 7 v2 ressemble à la première Livebox 7, avec seulement du Wi-Fi 7 en plus. Les deux offres compatibles devraient passer en 8 Gbit/s symétrique, afin de mieux concurrencer l’offre B&You Pure Fibre qui fait un carton commercial.

Livebox S, la vraie nouvelle box d’Orange

Avec son tarif haut de gamme, la Livebox 7 v2 ne devrait intéresser que les personnes à la recherche de l’excellence. Pour les autres, Orange prépare une nouvelle box milieu de gamme, avec un design « qui ressemble aux anciens répéteurs Wi-Fi d’Orange », selon une personne qui a eu accès au produit. Il s’agit de la Livebox S, qui remplacera la Livebox 5 dans les offres milieu de gamme. Orange aurait rencontré de nombreux problèmes techniques avec cette box, notamment au niveau du Wi-Fi. La Livebox S vise à améliorer sa proposition commerciale.

L’objet en blanc est le répéteur d’Orange avec la Livebox 6. La Livebox S aurait un design similaire, avec un écran. // Source : Numerama

La Livebox S, qui a pour nom de code LBS, est une box compatible Wi-Fi 6, alors que la Livebox 5 se limitait au Wi-Fi 5. Elle embarquera un écran visible sur la face plate, plutôt que sur le côté. Il s’agirait d’un tout petit écran, avec peu de fonctions. L’offre Livebox Fibre aura droit à la Livebox S, mais les séries spéciales, souvent moins chères, resteront sur la Livebox 5 jusqu’à épuisement des stocks.

Quid de la box télé ? Il n’y aura pas de nouveau modèle, alors qu’Orange a dévoilé le Décodeur TV 6 en 2024. L’intégration de ChatGPT, montrée au Mobile World Congress de Barcelone, n’est aussi pas prête. Pour Orange, il s’agit surtout d’une amélioration de sa grille commerciale, mais pas d’une nouvelle génération de box à part entière. SFR devrait, lui aussi, prochainement actualiser sa proposition fibre.

