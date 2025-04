Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a présenté plus en détail la Switch 2, sa nouvelle console hybride. Plus puissante, plus grande, elle est aussi équipée d’une nouvelle génération de Joy-Con, ces petites manettes qui se fixent sur le côté de la machine. Mais l’entreprise japonaise n’a pas été très claire jusqu’à présent sur le Joy-Con Drift.

C’est, aux yeux de beaucoup de joueurs et de joueuses, le grand défaut de la Switch première du nom. Une faiblesse de conception qui frappe les petites manettes colorées de la console (les fameuses « Joy-Con », qui se fixent de part et d’autre de l’appareil), au point de nuire à la jouabilité. Cette défaillance a fini par gagner un surnom : le Joy-Con Drift.

En l’espèce, il s’agit d’une défaillance dans la précision du stick directionnel, qui occasionne une « dérive » (drift) dans les mouvements. Quand une manette est affectée, le joystick devient alors imprécis. Il peut envoyer à tort à la Switch un signal de déplacement, sans que le joueur ou la joueuse n’en soit à l’origine. Bref, cela occasionne des actions parasites.

La Switch 2 sera-t-elle immunisée au problème du Joy-Con Drift ?

Avec la présentation officielle de la Switch 2, début avril, celles et ceux qui ont subi le Joy-Con Drift ont évidemment une principale interrogation en tête : Nintendo a-t-il trouvé une solution technique définitive pour fiabiliser pour de bon les joysticks des Joy-Con ? Une question brûlante, mais à laquelle la firme japonaise n’a pas réussi à clarifier vraiment les choses.

Durant une table ronde à laquelle Numerama a pu assister, et autour de laquelle se trouvaient des architectes de la Switch 2, Tetsuya Sasaki, qui est le responsable de la conception du matériel (hardware design lead), a assuré que « le design du Joy-Con 2 a été repensé de A à Z ». Surtout, « il a été conçu pour offrir des mouvements plus amples et avec une meilleure réponse. »

C’est une réponse hélas trop vague pour lever avec certitude la crainte du Joy-Con Drift avec la Switch 2. Pendant un temps, la piste de Joy-Con 2 à « effet Hall » a fait l’objet de rumeurs, mais rien n’a été confirmé. Est-une autre piste qui a été suivie ? Ou bien ce manque de clarté est-il l’aveu indirect que l’usure des Joy-Con demeure un problème ?

La découverte du Joy-Con Drift avait posé des problèmes à Nintendo durant la carrière commerciale de la Switch. La société japonaise avait certes admis la réalité de la défaillance, sans parvenir à apporter un correctif pérenne — y compris après un passage au SAV : dans l’heure qui suivait la réparation, la dérive pouvait revenir.

