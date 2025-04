Lecture Zen Résumer l'article

Un speedrunner japonais s’est rendu à l’un des événements organisés par Nintendo pour essayer la Switch 2 en avant-première. Il a saisi cette opportunité pour terminer The Legend of Zelda: Breath of the Wild en quelques minutes.

Pour promouvoir la Switch 2 avant son lancement de la meilleure des manières, Nintendo a décidé d’organiser des événements permettant au public de l’essayer en avant-première. Et figurez-vous qu’un speedrunner n’a pas manqué l’occasion de prouver son talent au monde entier. Comme l’indique cet article de Nintendo Insider partagé le 27 avril, le joueur répondant au pseudo Ikaboze s’est permis de terminer The Legend of Zelda: Breath of the Wild le temps d’une démo de quelques minutes. Avant la sortie de la console en juin, donc.

Alors, bien sûr, c’est un peu de la triche puisque les sessions offrent plusieurs points de sauvegarde, dont un à la toute fin, près du château d’Hyrule, avec beaucoup de cœurs et de jauges d’endurance à disposition. Il n’empêche, il a fallu qu’Ikaboze trace sa route jusqu’aux deux confrontations finales, tout en prenant soin de les battre en moins de 20 minutes. Il y est parvenu, qui plus est en se débarrassant d’une bonne partie de son équipement (on le voit quand même se servir de la Master Sword, très efficace pour battre Ganon rapidement).

La prouesse d’Ikaboze a déjà été visionnée près d’un million de fois sur sa chaîne YouTube, où il compte plus de 260 000 abonnés. On imagine qu’il a dû apprécier les nombreuses évolutions visuelles garanties par cette version Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, notamment du côté du framerate (meilleure fluidité, y compris dans les zones les plus chargées du jeu).

À noter qu’Ikaboze est loin d’être un novice dans les jeux Zelda. En se rendant sur le site speedrun.com, qui répertorie les records de rapidité dans les jeux vidéo, on peut voir son nom dans plusieurs classements :

Il occupe la 64e place de la catégorie « All Dungeons » de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec un temps de 1h49 et 8 secondes ;

Il est 40e dans la catégorie « Any% de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avec un temps de 46 minutes et 50 secondes ;

Il est 4e dans la catégorie « Any% » de Hyrule Warriors: Age of Calamity, en normal (6h15 et 35 secondes) et en difficile (7h36 et 30 secondes) ;

Il est 102 dans la catégorie « Any% » de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, avec un temps de 4 minutes et 54 secondes (le premier est en 3 minutes, 47 secondes et 900 millièmes).

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

Bref, Ikaboze devient le premier joueur au monde à avoir terminé The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Nintendo Switch 2, et peut-être que sa performance donnera des idées à d’autres speedrunners qui essaieront la console ces prochains jours. Il y a encore des événements en mai.

