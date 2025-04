Lecture Zen Résumer l'article

C’est la nouveauté de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour la console Switch 2. Les jeux vidéo de la GameCube vont arriver. 3 titres ont été annoncés pour la sortie. D’autres sont prévus.

The Legend of Zelda : The Wind Waker, SoulCalibur II ou encore F-Zero GX. Pour toute une génération de joueurs et de joueuses, ces noms de jeux vidéo résonnent forcément : ils étaient quelques-uns des titres les plus réputés de la GameCube, une console de salon sortie en 2002. Bonne nouvelle : il va être possible d’y rejouer sur une machine plus moderne.

Durant la présentation de la Switch 2 ce 2 avril 2025, Nintendo a annoncé l’intégration du catalogue GameCube dans l’abonnement du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (3,34 € par mois). Une ludothèque qui sera d’ailleurs exclusive à la Switch 2, a fait savoir le constructeur nippon, ce qui nécessitera donc cette console précise.

Wind Waker, et sa direction artistique unique. // Source : Nintendo

Des graphismes remis à niveau sur Switch 2

Pour l’occasion, les titres de la GameCube bénéficieront d’un lifting bienvenu : il est question d’une « qualité d’image et une résolution améliorées », afin d’atténuer les inévitables imperfections graphiques de jeux qui ont plus de 20 ans d’âge. Attention, toutefois : ce relifting aura une portée limitée. Il ne faut pas s’attendre à une refonte totale.

Ce sera toutefois une excellente occasion de retrouver des titres qui ont marqué leur époque (The Wind Waker et son fameux style graphique en cell shading, par exemple), y compris en multijoueur. Nintendo a pris le cas de F-Zero GX, un jeu de course futuriste, très nerveux, où l’on fonce à mille km/heure, jouable à quatre en local ou en ligne.

Le catalogue GameCube débarque sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Selon Nintendo, l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel débutera avec les trois jeux GameCube cités précédemment. D’autres ont été présentés, sans calendrier précis : Super Mario Sunshine, Fire Emblem : Path of Radiance, Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres, Mario Smash Football, Chibi-Robo, Luigi Mansion et Pokémon Colosseum.

