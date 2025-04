Lecture Zen Résumer l'article

D’abord annoncé comme un jeu Switch, Metroid Prime 4: Beyond sortira aussi sur Nintendo Switch 2 avec des améliorations. Le mode souris, bien évidemment exclusif, change tout. On a pu l’essayer.

Metroid Prime 4: Beyond fait partie des arlésiennes de Nintendo. Il a été officialisé il y a longtemps, mais la firme nippone ne communique activement dessus que depuis quelques mois. Longtemps présenté comme un titre Switch, il aura aussi droit à une version Switch 2, laquelle proposera quelques améliorations. En tête : le mode souris, que Numerama a pu essayer à l’occasion d’un événement presse pour tester la console en avant-première.

Metroid Prime 4: Beyond étant un jeu d’action/aventure à la première personne, il est un candidat idéal pour prouver que la nouvelle fonctionnalité de la Switch 2 est pertinente. Concrètement, le mode souris associe deux Joy-Con 2 : celui de droite, dédié à la visée, est posé sur la tranche quand celui de gauche est tenu normalement. En somme, on retrouve un schéma proche du clavier/souris d’un monde PC. Mais Nintendo est très malin sur un point : la configuration classique, avec les Joy-Con 2 tenus normalement, n’est pas désactivée.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Metroid Prime 4: Beyond brille dans l’utilisation du mode souris de la Switch 2

Quand on joue à Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch 2, on a donc constamment le choix entre le mode souris ou l’option normale. On passe de l’un à l’autre d’un simple mouvement de poignet, sans passer par les menus ou avoir à relancer le jeu. C’est malin, d’autant que le stick droit est désactivé en mode souris (pour éviter les frictions) et que certains mouvements clés — comme le saut — sont liés à deux boutons. En mode souris, on saute avec le bouton de tranche gauche. En mode classique, on saute avec le bouton du Joy-Con droit, moins accessible en mode souris.

On pourrait penser que mélanger deux schémas de contrôle est inutile. Ce serait oublié les possibilités d’adaptation que cela offre. Quand on doit tirer et viser rapidement, le mode souris s’impose tout naturellement. Quand on doit passer en morph ball ou lors des phases d’explorations, s’orienter lentement avec le stick peut s’avérer confortable. Aussi, on pourra reposer son poignet à l’envi, si le mode souris finit par faire mal (à cause de la faible épaisseur des Joy-Con 2).

Metroid Prime 4: Beyond // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le passage de l’un à l’autre peut s’avérer nécessaire lors des combats face à des boss. Notre session de jeu s’est d’ailleurs achevée sur un affrontement face à un adversaire redoutable. Pour viser ses points faibles, le mode souris était incroyablement pratique. En revanche, quand il fallait se transformer en boule pour éviter certaines attaques, reprendre le Joy-Con 2 en main était impératif. Ces va-et-vient offrent des séquences de jeu un peu techniques, qui donnent un peu plus d’épaisseur encore au gameplay déjà très solide des premiers opus. Bien sûr, le mode souris reste optionnel.

Signalons quand même les bonnes performances de Metroid Prime 4: Beyond, comme c’est aussi le cas pour Mario Kart World. On n’a pas eu l’opportunité de l’essayer au format nomade. Mais, sur le téléviseur, on a pu profiter d’un rendu 1080p en 120 fps d’excellente facture (on peut aussi jouer en 4K à 60 fps, puisqu’il y a deux modes d’affichage différents). La direction artistique de la saga plonge dans une ambiance SF immersive, tandis que la fluidité d’image est largement au rendez-vous.

Au passage, viser à la souris en 120 fps apporte une clarté et un confort difficiles à contester. On retrouve autrement ce qui constitue l’essence des Metroid Prime, à savoir un mélange entre de l’action et de l’exploration, avec des éléments du décor à scanner pour activer certains mécanismes. L’occasion, encore, d’apprécier le mode souris quand il faut tirer rapidement sur quatre cibles pour ouvrir une porte. Si cette fonctionnalité de la Switch 2 avait besoin d’une vitrine sérieuse, Metroid Prime 4: Beyond constitue un candidat immédiat.

Pour aller plus loin Précommande Nintendo Switch 2 : quelles sont les meilleures offres disponibles en France ?

Metroid Prime 4: Beyond Il n’y a pas d’offres pour le moment

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama