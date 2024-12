Lecture Zen Résumer l'article

Selon le média italien UAGNA, qui cite des « informations exclusives », la Nintendo Switch 2 sera commercialisée le 28 mars 2025, soit trois jours avant l’échéance annoncée par Nintendo. Il s’agit d’un vendredi, ce qui est conforme aux habitudes de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 arrive, ce n’est plus qu’une question de semaines !

La future console du créateur de Mario, qui ne cesse de faire l’objet de fuites ces derniers temps, sera officialisée avant le 31 mars 2025, puisque Nintendo a confirmé en mai 2024 l’arrivée de sa prochaine console « au cours de cette année fiscale ». L’officialisation est vraisemblablement imminente, car Nintendo a pour habitude de présenter un produit plusieurs mois avant sa commercialisation.

La Nintendo Switch 2 lancée le 28 mars 2025, juste à temps pour « l’année fiscale » ?

Dans un article paru le 28 décembre 2024, le média italien UAGNA raconte avoir obtenu des informations sur la sortie de la Switch 2. Il mentionne « une source fiable », sans dire de qui il s’agit.

Selon UAGNA, Nintendo attendra la dernière minute pour commercialiser la Switch 2. L’année fiscale se termine le lundi 31 mars 2025 et Nintendo souhaiterait lancer sa nouvelle console le vendredi 28 mars 2025. Cette date est hautement crédible : la Nintendo Switch 1 était sortie le vendredi 3 mars 2017.

UAGNA ne semble pas avoir obtenu d’autres informations sur la console, le média se contentant de reprendre les rumeurs les plus courantes. Sortie 4K sur téléviseur, nouveaux Joy-Con magnétiques avec plus de profondeur, second port USB-C en haut de la console… Les principales nouveautés de la Switch 2, comme ses caractéristiques techniques exactes, demeurent inconnues.

Dbrand n’est pas le seul à faire fuiter la Nintendo Switch 2. Les rumeurs s’intensifient ces derniers jours. // Source : X

Une annonce de la Nintendo Switch 2 début janvier 2025 ?

Si on se fie aux précédents grands lancements de Nintendo, la marque a pris du retard. Elle avait annoncé le 20 octobre 2016 la première Switch, avant d’organiser un événement plus complet sur ses caractéristiques techniques et son prix le 13 janvier 2017. La console était ensuite arrivée le 3 mars 2017, soit un peu plus de six mois après son annonce.

Une sortie de la Switch 2 le 28 mars 2025 est relativement proche, ce qui laisse supposer une annonce imminente de la console. La tenue du CES 2025 de Las Vegas du 5 au 9 janvier pourrait être le bon moment pour publier un premier trailer de la Nintendo Switch 2, avec pour assurance de faire parler la presse du monde entier de la console. Si la sortie le 28 mars 2025 se confirme, une annonce de la Nintendo Switch 2 en janvier 2025 semble inévitable. Autrement, Nintendo lancera probablement sa console un peu plus tard.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+