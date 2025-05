Lecture Zen Résumer l'article

À quelques semaines de sa sortie, la Nintendo Switch 2 continue de révéler ses secrets, au compte-goutte. Le dernier en date : une nouvelle utilisation du fameux mode souris.

C’est l’une des grosses surprises de la Nintendo Switch 2 : l’apparition d’un mode souris, qui offrira aux joueurs et aux joueuses une expérience inédite et incroyablement pratique (on pense notamment à Metroid Prime 4, que nous avons eu la chance d’essayer). Jusqu’ici, la console présentait cette nouvelle fonctionnalité comme un atout de gameplay, afin de proposer des jeux toujours plus originaux. Mais l’option possèdera également une autre utilité, bien plus basique.

Le mode souris sera disponible dans le menu de la Nintendo Switch 2

Le 11 mai 2025, l’application dédiée Nintendo Today a ainsi dévoilé un court extrait vidéo dans lequel on peut apercevoir les avantages du mode souris directement dans le menu de la console. Une façon de naviguer différente et plus confortable qu’avec une manette classique.

Dès lors que l’on posera le Joy-Con droit sur la tranche, un curseur apparaîtra alors à l’écran pour nous permettre de sélectionner les différentes icônes de l’écran d’accueil.

Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Le stick droit servira ensuite à scroller dans les menus déroulants, tandis que le bouton R remplacera un simple clic de souris. Et si vous préférez revenir au mode manette, vous aurez simplement à changer le Joy-Con de position pour que la console s’adapte immédiatement. Le fonctionnement a l’air simple comme bonjour, mais il faudra attendre le 5 juin 2025 pour être certains que le tristement célèbre Joy-Con Drift ne vienne pas tout gâcher.

