Installé par défaut sur les appareils Apple (iPhone, iPad et Mac), mais aussi disponible sur Android et Windows, Apple Music est un des services de streaming les plus populaires au monde. Il existe plusieurs astuces méconnues pour améliorer l’expérience.

Apple Music est un service de streaming populaire en France, notamment grâce à son abonnement étudiant à 5,99 euros par mois, avec Apple TV+ inclus. Ce concurrent de Spotify et Deezer, installé par défaut sur l’iPhone, coûte normalement 10,99 euros par mois (individuel) ou 16,99 euros par mois (famille, six personnes). Les abonnés Canal+ bénéficient d’une remise de 30 %.

Comme beaucoup de personnes, vous utilisez peut-être Apple Music par habitude, pour faire comme vos proches ou parce que vous bénéficiez d’un abonnement familial, sans maîtriser totalement le service. Cet article liste plusieurs astuces méconnues, qui rendent l’application d’Apple encore meilleure.

1) Apple Music n’est pas réservé à l’iPhone

Première information importante : Apple Music, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n’est pas exclusif à l’iPhone. Le service est disponible sur tous les appareils Apple (iPad, Mac, Watch, TV, Vision Pro), mais aussi sur les plateformes concurrentes. Apple Music dispose d’une super application Android (qui est parfois meilleure que celle d’iOS), d’un logiciel sur Windows, d’une compatibilité avec les consoles PlayStation et Xbox et du support de nombreux téléviseurs connectés. On peut aussi l’installer sur des enceintes connectées, comme les Sonos, Google Home ou Amazon Echo, ou y accéder depuis le web.

De nombreux abonnés Apple Music font l’erreur de n’écouter de la musique que sur leur iPhone, puisqu’ils pensent que le logiciel n’existe pas ailleurs. C’est faux : vous pouvez profiter de votre abonnement sur tous vos appareils.

2) Le fondu enchaîné, une option très cool à activer

Sur iOS, les réglages d’Apple Music ne sont pas dans Apple Music. Une incohérence de design qui empêche les utilisateurs de jouer avec les nombreuses options proposées (Dolby Atmos, qualité sonore, téléchargements…).

Dans l’application Réglages, dans la section Apps, puis dans Musique, on trouve un réglage amusant : « fondu enchaîné ». Il permet d’ajouter un effet de lissage lors du changement d’un morceau, avec une transition plus naturelle. L’essayer, c’est l’adopter !

Le fondu enchainé peut être paramétré entre 1 et 12 secondes. // Source : Numerama

3) Des gestes pour la file d’attente

Comme les autres services de streaming, Apple Music embarque un système de file d’attente. Il permet d’ajouter un morceau à une liste, pour préparer la lecture suivante. On peut y accéder en maintenant son doigt sur le nom d’un morceau.

Il existe une astuce méconnue des utilisateurs : un geste vers la droite, sur la ligne d’un morceau, permet d’ajouter rapidement un morceau à la liste d’attente. Le bouton violet jouera le morceau juste après, le bouton orange l’ajoutera en bas de la file.

Un glissement sur un morceau affiche ces deux boutons. // Source : Numerama

4) Le mode karaoké pour supprimer les voix

Une des grandes qualités d’Apple Music est son intégration des paroles, avec une synchronisation syllabe par syllabe. Le bouton est accessible en bas à gauche lors de la lecture.

Ce que ne savent pas de nombreux utilisateurs est qu’Apple Music bénéficie d’un mode karaoké, accessible grâce à un bouton en forme de micro sur les paroles. Il utilise l’intelligence artificielle pour réduire le volume sonore des voix. Vous pouvez totalement les éliminer ou les réduire, pour chanter.

Le mode karaoké désactive les voix. // Source : Numerama

5) Apple Music intègre les radios françaises

Dans la section radio d’Apple Music, on trouve six radios en direct proposées par Apple, ainsi que des émissions (dont certaines en français). Il y a une section méconnue, introuvable chez les concurrents comme Spotify : radios locales. Ici, on trouve France Inter, Europe 1, RTL ou NRJ. Pas besoin de télécharger un logiciel spécial pour écouter la radio le matin, vous pouvez directement utiliser Apple Music.

Les radios françaises sont aussi dans Apple Music. // Source : Numerama

6) Demander à Siri de « jouer de la musique que j’aime »

Dans sa section Accueil, Apple Music embarque plusieurs playlists algorithmiques, mises à jour une fois par semaine avec des morceaux taillés pour vos goûts. Il y a par exemple le mix préféré ou le mix entre amis.

Autre fonction cool : les radios personnalisées. Si vous demandez à Siri « joue de la musique que j’aime », il jouera un flux adapté à vos écoutes précédentes, avec des morceaux que vous avez déjà écouté récemment ou il y a longtemps. On peut d’ailleurs demander à Siri plein de choses, comme « joue de la musique pour m’aider à dormir » ou « joue de la musique pour faire du sport ». Apple a prévu des centaines de configurations.

7) Ajouter un artiste en favori pour recevoir des notifications

Autre fonction pratique : sur la page d’un artiste, où on trouve tous ses morceaux et collaborations, un petit logo en forme d’étoile permet d’ajouter un artiste à ses favoris. À chaque fois qu’il publiera un nouveau morceau/album, vous recevrez une notification. Votre bibliothèque suggèrera aussi le nouveau contenu.

À gauche, les mix et radio personnalisées d’Apple. À droite, le bouton favori sur la page d’un artiste. // Source : Numerama

8) Modifier l’écran d’accueil de la bibliothèque

Sur Apple Music, il est possible de personnaliser l’interface de sa bibliothèque. Touchez le bouton (…) en haut à droite pour réorganiser les catégories, comme Playlists, Artistes, Albums, Musique téléchargée ou Genres.

9) SharePlay : un système de QR Code pour partager une enceinte

Une des fonction super chouette d’Apple Music s’appelle SharePlay. Quand vous écoutez de la musique sur une enceinte Bluetooth, au bord de la piscine par exemple, un petit bouton permet de partager son compte Apple Music.

Votre ami scanne un QR code et peut, même sans abonnement, ajouter des morceaux à la liste d’attente. Tout le monde peut décider du prochain morceau, sans que vous ayez à vous prêtez le même téléphone.

SharePlay est disponible à partir d’iOS 18. // Source : Numerama

10) Apple Music Replay : un Wrapped disponible tous les mois

Apple Music Replay, le concurrent de Spotify Wrapped, est mis à jour tous les mois sur Apple Music. Accessible depuis l’adresse replay.music.apple.com, il permet d’obtenir des statistiques sur ses écoutes.

11) Une application pour la musique classique

Le saviez-vous ? Votre abonnement Apple Music vous donne accès gratuitement à un second service de streaming : Apple Music Classical. Il s’agit d’une application à télécharger sur l’App Store, pour écouter de la musique classique.

