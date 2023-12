Prévoir ses déplacements en train très à l’avance n’est pas toujours possible. Cependant, les trains de la SNCF sont vite bondés en période de vacances, comme à Noël. Il existe une astuce pour espérer voyager dans un train même s’il est déjà complet.

Noël approche et il ne faut vraiment plus tarder à réserver si vous comptez voyager en train à cette période. Beaucoup de personnes s’y sont prises en avance, dès l’ouverture des ventes le 4 octobre 2023 — à tel point que SNCF Connect était tombé en panne, à peine les ventes de Noël ouvertes. Alors que les vacances scolaires de Noël 2023 sont imminentes, beaucoup de trains affichent déjà complet. Mais, il existe une astuce méconnue pour tenter quand même d’avoir une place dans un train bondé.

Il faut pour cela utiliser une nouvelle fonctionnalité, disponible sur l’application SNCF Connect depuis le 30 novembre 2023, baptisée « Alerte train complet ». Comme son nom le laisse deviner, elle permet de recevoir une notification lorsqu’une place se libère dans un train bondé.

Comment être alerté par SNCF Connect pour avoir une place dans un train complet ?

Voici comment paramétrer l’alerte dans l’app SNCF Connect :

Une fois votre recherche de train effectuée, cliquez sur « Être prévenu si un billet est disponible », qui s’affiche en bleu en dessous du récapitulatif du trajet,

», qui s’affiche en bleu en dessous du récapitulatif du trajet, Sur la page suivante, vérifier le train choisi, puis continuez en cliquant en bas sur « Créer cette alerte » (il faudra autoriser les notifications de l’app SNCF Connect dans votre téléphone pour valider cette étape),

» (il faudra autoriser les notifications de l’app SNCF Connect dans votre téléphone pour valider cette étape), Si tout a bien fonctionné, vous aurez une confirmation « Alerte créée » en bas de l’écran, ainsi qu’un message « Si un billet est dispo, on vous prévient » affiché en vert sous les informations de ce train.

Les étapes à suivre (cliquez pour agrandir). // Source : Captures d’écran SNCF Connect sur iOS

Vous pouvez créer des alertes sur plusieurs trains en même temps, que vous retrouverez toutes classées dans « Alertes train complet » (rendez-vous dans « Compte » puis « Alertes billets disponibles »). Chaque alerte créée est associée à votre position dans une file d’attente (vous voilà à attendre derrière les gens qui, juste avant vous, ont mis une alerte sur ce train).

Notez que la fonctionnalité n’est disponible que sur l’application SNCF Connect. Nous avons effectué la même recherche de train sur le site, mais l’option pour être prévenu si une place se libère n’est pas proposée.

Il faudra être rapide pour réserver le billet de train

La position dans la liste d’attente est affichée ici. // Source : Capture d’écran SNCF Connect sur iOS

Et ensuite ? Si un billet se libère et que vous êtes le suivant ou la suivante sur liste d’attente, bingo, vous recevrez une notification. C’est là qu’il faut agir très rapidement, car SNCF Connect indique que « le créneau d’achat qui vous est alors attribué a une durée limitée ». Notez également que « plus le départ approche, plus ce créneau est court (entre 10 minutes et 2 heures) ».

Par ailleurs, il y a une limite : cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les trains. La demande est telle que certains trajets complets ont déjà une liste d’attente trop longue, à laquelle on ne peut plus se greffer. En cliquant sur le trajet, vous verrez alors affiché « Ce train et sa liste d’attente sont complets » (SNCF Connect ne néanmoins précise pas combien de personnes peuvent être dans une même liste d’attente au maximum).

Enfin, même en activant cette fonctionnalité, il n’y a aucune garantie qu’un billet se libère sur le train qui vous intéresse jusqu’à la date fatidique. Il semble donc judicieux d’activer plusieurs alertes simultanément et d’être prêt ou prête adapter un peu son futur trajet en fonction des alertes que vous recevrez.

La mobilité du futur, ce sont aussi les petites astuces qui font la différence au quotidien. Vous en retrouverez dans la newsletter Watt Else, envoyée chaque jeudi, et toujours écrite sans langue de bois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !