Lecture Zen Résumer l'article

Dégainez votre téléphone pour savoir, en quelques secondes, le temps qu’il fera pour les prochains jours. Il existe en effet de nombreuses applis qui permettent de connaître les conditions climatiques et autres données météorologiques (couverture nuageuse, direction du vent, niveau aérosols, etc).

Il est loin, le temps où nos parents devaient attendre l’émission météo à la télévision au moment du JT pour connaître les prévisions des prochains jours et les tendances des semaines à venir. Aujourd’hui, un simple clic vous permet d’être informé du temps heure par heure, dans votre localité ou ailleurs, mais aussi sur les jours à venir, le week-end, etc. Certaines vous alertent même au niveau des pollens pour les allergies, du taux d’humidité, de la qualité de l’air, de l’indice UV, et bien d’autres.

Mais sont-elles vraiment fiables ? Il existe des dizaines de sources météorologiques et surtout chaque application dispose d’un algorithme qui lui est propre et qui interprète les données météo à sa façon, de manière à fournir les prévisions les plus précises et les plus fiables. Voici cinq des meilleures applications météo à essayer.

Source : Chantons sous la pluie

Quelle est l’application de météo la plus fiable sur iPhone et Android ?

Météo France, la météo made in France

Application Météo France // Source : Météo-France

Sans être chauvin, Météo France est considérée comme l’une des applications les plus fiables et c’est l’une des plus téléchargées. Grâce au calcul des prévisions météo selon les données brutes du service meteo.data.gouv.fr, l’appli permet de savoir le temps qu’il fait dans n’importe quelle ville de France, heure par heure, le week-end prochain et sur les 7 ou 15 prochains jours.

Ce qui fait le petit plus de cette application, c’est l’observation participative proposée aux utilisateurs. Grâce à votre géolocalisation, Météo France connaît votre position géographique et vous invite à renseigner le temps qu’il fait (à l’aide de pictogrammes très simples) et à prendre une photo (si possible). Cela vous permet de profiter de ravissantes photos et de fournir des données plus précises et en temps réel.

Météo France Télécharger gratuitement

Weawow, l’appli météo avec des photos waouh !

Application météo Weawow // Source : Weawow

Le principal atout de Weawow, est sans conteste les magnifiques photos en arrière-plan des lieux recherchés, mais il en a un beaucoup plus important : c’est la diversité de ses sources de données météo dont Météo France, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, et bien d’autres.

Cela permet de recouper toutes les informations et prévisions pour prédire le temps avec plus de fiabilité. Bien entendu, un courant marin inattendu peut tout chambouler, mais dans l’ensemble, les prévisions sont exactes.

Les widgets de Weawow font aussi partie des fonctionnalités intéressantes de cette application, car ils sont personnalisables. Vous pouvez choisir leur taille et surtout les informations que vous souhaitez consulter en un coup d’œil sur votre écran d’accueil.

Météo & Widget – Weawow Télécharger gratuitement

Météociel, l’application la plus complète

Application Météociel // Source : Quentin Lagarde

Un peu moins lisible que ses concurrentes, Météociel n’a clairement pas le design le plus esthétique de cette sélection. Il faut naviguer dans les menus pour obtenir les informations que l’on souhaite, mais une fois l’interface prise en main, on profite d’une foule d’informations, avec de nombreuses cartes météo interactives.

En plus des pictogrammes classiques pour vous indiquer le temps qu’il fait dans différentes régions en France, vous pouvez consulter l’indice UV, le taux d’humidité, les températures, la pression atmosphérique et d’autres données standards que tout le monde connaît.

Mais pour les passionnés de météo, d’autres données, provenant de dizaines de sources, sont synthétisées pour indiquer la nébulosité, le taux d’ensoleillement, les précipitations sur 24h, les impacts de foudre et bien d’autres.

Météociel Télécharger gratuitement

Météoblue, avec GPS pour trouver le soleil

Application Meteoblue // Source : Meteoblue

Dans la surenchère des sources météo, Météoblue n’est pas à la traîne puisque le service recoupe les données météorologiques de pas moins de 25 modèles météo différents, ce qui lui permet d’être juste et précis. Les applications permettent de consulter les prévisions des 15 prochaines minutes aux 14 prochains jours…

Et au niveau du service en ligne, les utilisateurs ont même la possibilité de se connecter à des webcams d’offices de tourisme ou d’organismes météo pour vérifier le temps qu’il fait. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité primordiale, la fonction GPS intégré peut avoir son avantage puisqu’il vous permet de trouver les lieux les plus ensoleillés à proximité.

meteoblue weather & maps Télécharger gratuitement

RainToday, spécialisé en pluviométrie

Application RainToday // Source : MeteoGroup

Comme son nom l’indique, RainToday est spécialisé dans l’affichage de la pluviométrie. Il ne fait que cela, mais il le fait bien. Idéal pour prévoir ou décaler vos activités de plein air ! L’application gratuite vous propose de programmer des alertes et notifications push en cas de pluie jusqu’à 60 minutes à l’avance grâce à son système de géolocalisation et des radars.

Grâce à un graphique simple, vous pourrez connaître l’intensité de la pluie à venir (légère, modérée ou s’il s’agit d’une véritable averse), sa durée, la température, etc. On regrettera juste que l’appli ne soit disponible que pour iPhone. Les utilisateurs Android devront se tourner vers l’une des alternatives de notre sélection.

RainToday Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+