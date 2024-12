Lecture Zen Résumer l'article

Le service de streaming d’Apple lance trois nouvelles radios en direct : Apple Music Club, Apple Music Chill et Apple Música Uno, consacrée à la culture hispanique. Face à des rivaux orientés sur le streaming à la demande, Apple mise sur des flux linéaires pour s’adresser à des publics différents.

En France, plus de 8 personnes sur 10 ne seraient pas abonnées à un service de streaming, comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Un ratio étonnant alors que ces plateformes semblent devenues incontournables dans l’univers de la musique, qui rappelle que la population française est loin d’être ultra-connectée. De nombreux Français se contentent d’une consommation musicale à l’ancienne, en écoutant des radios musicales par exemple.

Le 10 décembre, Apple Music a annoncé le lancement de trois nouvelles radios en direct, qui viennent rejoindre les trois précédents flux déjà proposés depuis 2020. Le service de streaming californien s’adresse aux personnes qui n’ont pas envie de choisir elles-mêmes ce qu’elles veulent écouter, avec cette offre inédite dans le secteur du streaming musical.

Música Uno, Club et Chill : Apple lance des radios spécialisées

Depuis le 10 décembre, trois nouvelles radios sont disponibles sur Apple Music, dans l’onglet « Radio », qui n’a pas d’équivalent chez les concurrents d’Apple :

Apple Música Uno : qui est dédiée à la musique latine, avec des émissions en anglais et en espagnol.

qui est dédiée à la musique latine, avec des émissions en anglais et en espagnol. Apple Music Club : qui est centrée sur la musique électronique, avec des mix de DJ.

qui est centrée sur la musique électronique, avec des mix de DJ. Apple Music Chill : qui offre une programmation apaisante, pour les personnes qui veulent se vider la tête.

Les logos des nouvelles radios d’Apple. // Source : Apple

Ces trois nouvelles radios rejoignent la grille précédente d’Apple Music, qui était déjà composée de trois flux linéaires. Apple Music 1 (ex-Beats 1) est une radio musicale généraliste depuis 2015. Apple Music Hits et Apple Music Country s’adressent à des publics plus spécifiques depuis 2020. En plus de ces radios, Apple Music est le seul service de streaming qui propose un accès direct aux radios locales. En France, il est possible d’écouter NRJ, Mouv’Radio ou France Inter depuis Apple Music.

La radio peut-elle amener un nouveau public vers Apple Music ?

Quand Apple a lancé Beats 1 en 2015, beaucoup d’observateurs s’attendaient à voir le produit disparaître avec le temps, au profit d’une stratégie orientée vers le streaming. Neuf ans plus tard, Apple propose six radios et engage de nouveaux animateurs, en plus d’émissions locales dans ses différents pays (aucune radio ne parle français, mais il y a plusieurs émissions en français disponibles à la demande sur Apple Music).

Comment expliquer cette stratégie ? Dans un marché comme celui du streaming musical, où toutes les plateformes proposent le même catalogue, ce type de spécificité aide à séduire de nouveaux abonnés. Apple Music mise sur la radio en direct pour séduire les accros à NRJ ou Europe 2, en leur proposant quelque chose qui leur sera plus familier. Seul bémol : aucune des six radios d’Apple ne parle français, ce qui réduit leur intérêt en France. Il reste possible de s’abonner à Apple Music pour retrouver ses albums et playlists dans la même application que son accès matinal à France Info.

Une enceinte Apple HomePod peut accéder à la radio française depuis Apple Music. // Source : Numerama

Face à un Spotify qui mise de plus en plus sur les podcasts et les livres audio pour conquérir des abonnés, Apple fait le pari d’une approche plus conservatrice, à base de radios en direct et de musique classique. Les nouvelles radios sont disponibles dès aujourd’hui et pourraient, au moins dans les pays anglophones, attirer de nouveaux clients.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !