Apple va ouvrir un studio d’enregistrement et de radio en France. Pour étoffer son offre de programme Apple Music, l’entreprise ouvre un lieu dédié aux artistes et à la production radiophonique sur les Champs Élysées.

Pour fêter ses 40 ans de présence en France, Apple étend un peu plus sa présence dans l’hexagone. Dans un communiqué daté du 9 novembre 2021, la marque annonce qu’elle va ouvrir un studio de radio Apple Music à Paris, sur les Champs Élysées.

Renforcer la présence d’Apple Music en France

Ce studio sera le cinquième dans le monde, après celui de Los Angeles, New York, Nashville et Londres. Selon Apple, cette initiative « s’inscrit parmi les nombreuses initiatives prises par Apple pour soutenir la scène culturelle française. » L’antenne sera assurée entre autres par Mehdi Maïzi, présentateur du programme Le Code et auteur de Rap français : une exploration en 100 albums, ainsi que par T-Miss, animatrice de radio et de télé qui officie déjà dans l’émission Hits français Radio sur Apple Music.

L’entreprise espère aussi ouvrir son studio à « des artistes qui viendront y animer leurs propres émissions de radio ». L’espace comprendra un studio d’enregistrement de radio avec une cabine de DJ. On y trouvera aussi une cabine d’écoute en audio spatial pour que les artistes puissent écouter leur production dans le nouveau format immersif disponible sur Apple Music.

L’ouverture de cet espace devrait étoffer l’offre radiophonique française disponible sur Apple Music puisqu’il suivra sans doute l’exemple des autres studios où sont régulièrement enregistrés des émissions exclusives et des showcases (mini-concert exclusif). Il est même question de se servir du lieu pour offrir « un tremplin aux talents émergents ».

La francophonie en playlist

Le studio parisien est « le premier du genre en Europe continentale » et si l’on en croit Apple, ce n’est pas un hasard s’il a ouvert en France. « La France occupe une place particulière dans mon cœur, explique Tim Cook. Chaque fois que je m’y rends, je suis inspiré par cette communauté d’artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. »

La France est aussi le pays qui accueille le plus grand réseau d’Apple Store en Europe continentale, avec 20 boutiques dans le pays et 2 700 employés. Histoire de marquer le coup, Apple a même créé une playlist remplie d’interprètes français et francophones, qui « vous invite à jeter une oreille dans le rétroviseur musical de ces 4 dernières décennies ».

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo