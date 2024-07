Lecture Zen Résumer l'article

Face à ses concurrents (Meta et HTC), l’Apple Vision Pro a pour principal avantage un grand écosystème applicatif. Sur l’App Store, on trouve déjà un grand nombre d’applications adaptées à l’ordinateur spatial d’Apple, en plus des logiciels pour iPhone et iPad. Voici notre sélection.

Depuis le 12 juillet, l’Apple Vision Pro est disponible en France. Le casque de réalité mixte de la marque californienne, cinq mois après son lancement américain, peut enfin être utilisé avec un compte Apple français. Quelques milliers de personnes en possèdent déjà un en France, par la voie de l’importation ou parce qu’ils viennent de l’acheter.

L’Apple Vision Pro n’est pas un casque conçu pour le jeu vidéo. Avec cette première version, Apple mise sur le travail et le divertissement, avec un produit présenté comme un « ordinateur spatial ». visionOS, son système d’exploitation, dispose déjà de nombreuses applications natives, en plus de celles de l’iPhone et de l’iPad, qui sont compatibles dans la plupart des cas (certains développeurs s’y opposent).

Quel type d’applications trouve-t-on sur visionOS ? Quelles sont les meilleures disponibles actuellement ? Voici la sélection de Numerama, qui teste le casque depuis le 2 février 2024.

Notre sélection des meilleures applications pour Apple Vision Pro

Supercut : Netflix et Prime Video dans un cinéma virtuel

L’histoire de Supercut (5,99 euros) est assez géniale. Christian Privitelli, un jeune développeur de 19 ans, s’est étonné de ne pas voir d’application Netflix sur l’App Store de visionOS (Prime Video est disponible sous la forme d’une application iPad, ce qui n’est pas idéal). Il a donc eu une idée assez folle : créer sa propre application. C’est ainsi qu’est née Supercut, qui permet d’accéder à Netflix et à Prime Video en 4K HDR, avec une interface adaptée à visionOS. L’application absorbe le contenu du site et débloque la qualité maximale.

Parmi les avantages de Supercut, un mode cinéma inspiré de celui d’Apple. On peut mettre son film ou sa série sur un écran géant, dans une salle obscure. Seule reproche : on ne peut rien télécharger en local, mais c’est normal pour une application non officielle.

Netflix au cinéma et en 4K, c’est possible. // Source : Numerama

Juno : YouTube en attendant YouTube

L’histoire de Juno (4,99 euros) est assez similaire à celle de Supercut. Il n’y a pas d’application YouTube sur l’App Store, un développeur a donc décidé de créer la sienne. Juno permet d’accéder à YouTube dans une interface transparente, avec une compatibilité avec les vidéos 360 degrés. Il faut absolument l’essayer.

Juno permet d’accéder à YouTube sur Vision Pro. // Source : Numerama

Seasons : une météo qui mélange réel et virtuel

Sur visionOS, il n’y a pas (encore) d’application Météo. Une entreprise a donc eu une idée amusante : créer une application de réalité augmentée pour suivre la météo.

S’il pleut dans la ville que vous recherchez, il se mettra à pleuvoir dans votre salon. Même logique pour la neige. Il y a aussi un widget à placer sur la table de son choix, avec la météo en temps réel. Seasons n’invente rien d’exceptionnel, mais son concept est amusant. Il montre certaines capacités du casque d’Apple, en attendant que la marque fasse des efforts avec ses propres apps (on rêve d’une app Maison qui permette de contrôler une ampoule en la regardant). Attention : son développeur mise sur un abonnement, on vous conseille de vous désabonner après l’essai gratuit.

Exemple de météo virtuelle Seasons. // Source : Seasons

TikTok : le premier réseau social adapté à visionOS

A-t-on besoin de présenter TikTok ? Le réseau social chinois est le premier au monde à avoir proposé une application visionOS. Il permet de scroller en attrapant une vidéo et en la faisant glisser vers le haut, avec la possibilité d’afficher les commentaires à droite de l’image. Aussi fou que cela puisse paraître, l’utiliser devient vite amusant. Le Vision Pro, avec son incroyable qualité d’image, est un appareil agréable pour se perdre sur les réseaux sociaux.

TikTok dans une fenêtre flottante, c’est étrangement cool. // Source : Numerama

Disney+ et Max : un premier aperçu des environnements personnalisés

Un des grands avantages du Vision Pro par rapport aux casques Meta Quest est sa compatibilité avec un très grand nombre d’applications de streaming. En plus de Supercut (Netflix et Prime Video), on trouve sur l’App Store des applications Disney+, Max, Paramount+, MUBI et Apple TV+. Tous les grands noms du streaming ont joué le jeu, avec la possibilité de télécharger des films sur le stockage local, pour les regarder dans un avion ou dans un train.

Disney+ et Max sont les deux plus intéressantes, puisqu’elles proposent des environnements spéciaux (un avantage qu’Apple leur a offert en exclusivité). Max permet de regarder un film dans la salle du trône de Game of Thrones, Disney+ permet de se téléporter dans un cinéma, sur Tatooine (Star Wars), en haut de la tour Stark (Avengers) ou dans Monstres et Cie. Il faut absolument les essayer. Autre possibilité : l’application IMAX, pour regarder des bandes-annonces dans un cinéma.

Disney+ et son New York virtuel. // Source : Numerama

Persona Studio : un miroir 2.0

Les propriétaires d’un Apple Vision Pro peuvent créer des avatars virtuels ultra-réalistes appelés Persona. Ils peuvent être utilisés dans les appels FaceTime.

Avec Persona Studio, leur utilisé s’étend. L’application permet de voir son Persona en temps réel, de le prendre en photo ou de réaliser des vidéos. Il s’agit du meilleur moyen de voir à quoi ressemble son avatar virtuel.

Persona Studio permet de se voir en grand. // Source : Numerama

MyCANAL, Molotov, OQEE et M6+ : la France à l’honneur

Il n’y a pas que les grands services de streaming américains sur le Vision Pro. Au lancement du casque, plusieurs grandes apps françaises étaient aussi disponibles. Parmi elles : myCANAL, Molotov.tv et OQEE (la télévision de Free). Le service de streaming M6+ est aussi au rendez-vous.

Là encore, il s’agit d’une vraie force du casque d’Apple. Aucun casque VR concurrent ne dispose de ces applications. Grâce à l’attractivité de son écosystème, Apple rend déjà son appareil plus polyvalent. On peut parfaitement l’utiliser pour regarder la télé ou une émission en replay dès aujourd’hui.

Le streaming français n’a pas à rougir face aux Américains. // Source : Numerama

SeLoger Immersion : une visite d’appartement virtuelle

Autre application française au concept amusant : SeLoger Immersion. Elle permet de visiter un appart en 360 degrés, en se téléportant au milieu de photos spatiales. La qualité n’est pas folle, la hauteur n’est pas prise en compte, mais il s’agit d’une manière intelligente d’utiliser la réalité virtuelle.

Les annonces SeLoger compatibels disposent d’un bouton Visite 3D. // Source : Numerama

FranceTV Sport VR : les JO en 360 ?

Dernière application française de cette sélection : FranceTV Sport VR, qui propose une petite sélection de contenus sportifs filmés en 360 degrés par France Télévisions. La qualité est vraiment à des années-lumière de ce que propose Apple avec son format immersif, mais la promesse est intéressante avec les Jeux olympiques de Paris, diffusés par France TV.

France TV dispose de son app Vision Pro. Il promet des contenus 8K 360 pendant les JO. // Source : Numerama

AmazeVR Concerts : des concerts en réalité virtuelle

Autre concept similaire, l’application AmazeVR Concerts, qui vend des concerts filmés pour la réalité virtuelle. La qualité est nettement supérieure à celle de France Télévisions, avec quelques démos gratuites. C’est un bon moyen de jauger la qualité visuelle et sonore du casque.

Un concert privé ? C’est possible avec cette application, en plus de celui offert par Alicia Keys dans Apple TV+. // Source : Numerama

Kung Fu Panda : du yoga interactif

Avez-vous déjà rêvé de faire du yoga avec Po, le héros de Kung Fu Panda ? L’application de réalité mixte Kung Fu Panda School of Chi permet de téléporter le panda dans son salon, pour un cours interactif (il réagit à vos gestes). C’est la deuxième démo la plus convaincante de réalité augmentée dans le Vision Pro, après l’application Encounter Dinosaurs d’Apple, préchargée sur tous les casques.

Dans cette application, le panda sort de sa fenêtre et procure un effet 3D très satisfaisant. // Source : NBC

What If : le premier jeu en réalité mixte de Marvel

Soyons honnêtes, What If… An Immersive Story n’est ni une bonne application, ni un bon jeu. Il s’agit néanmoins d’une impressionnante démo des capacités du Vision Pro avec des séquences en réalité virtuelle, d’autres en réalité augmentée et la projection de vidéos 3D au milieu de son salon. L’essayer une fois vaut le coup, sans forcément aller au bout.

What If Marvel Immersif, sur Apple Vision Pro. // Source : Numerama

Game Room : la meilleure démonstration du potentiel du Vision Pro

Disponible dans l’abonnement Apple Arcade, l’application Game Room regroupe des jeux de société en réalité augmentée. Elle permet d’afficher sur une vraie table un échiquier, une table de dés ou une bataille navale, avec la possibilité de jouer avec ses amis à distance. Aucun jeu n’est aussi convaincant sur Vision Pro, puisque Game Room exploite parfaitement la réalité mixte.

Le jeu Game Room en FaceTime spatial. // Source : Numerama

En plus de toutes ces applications, citons aussi plusieurs applications Apple qui valent le détour (les dinosaures, les contenus immersifs dans Apple TV, le mode cinéma de l’application TV…). Certains incontournables iOS fonctionnent aussi très bien sur visionOS (Twitter, TF1+, FranceTV, ChatGPT, Plex, Shadow, MirrorPlay, NordVPN, Fotmob…). L’Apple Vision Pro dispose d’un catalogue riche en applications, en espérant que d’autres l’étoffent très vite !

8/10 Apple Vision Pro Lire le test 2 999 € sur Rakuten Marketplace 3 999 € sur Apple Points forts L’informatique de demain, sans doute

Le suivi des yeux est extrêmement efficace

Les écrans sont délirants (on ne voit pas les pixels)

Plusieurs usages donnent vraiment envie

Le produit Apple le plus ambitieux de l’histoire Points faibles Le poids, encore trop élevé pour un usage quotidien

Les lois de l’optique (accommodation, sècheresse, champ de vision…)

La société est-elle prête à l’accepter ?

4 000 euros… Est-ce bien raisonnable ?

