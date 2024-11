Lecture Zen Résumer l'article

Huit ans après le livre « Designed by Apple in California », qui rendait hommage aux plus beaux produits de la marque, Apple sort un nouveau livre sur les 100 meilleurs albums de l’histoire, selon un classement créé pour son service de streaming Apple Music. Son prix : 450 euros.

En 2016, Apple a publié son premier livre. Le constructeur, qui a habituellement pour principe de regarder vers l’avant, sans jamais revenir sur son passé, avait publié un livre collector nommé Designed by Apple in California. Il n’y avait pas de texte à l’intérieur, mais 450 photos de produits Apple neufs ou usagers. Son objectif était de revenir sur l’histoire de la marque, en montrant l’évolution de son design. Beaucoup y ont vu une forme d’hommage à Jony Ive, l’emblématique designer de l’ère Steve Jobs, qui s’apprêtait à passer le relai.

Huit ans plus tard, précisément le 25 novembre 2024, Apple publiera un nouveau livre intitulé « Apple Music: 100 Best Albums ». Il rend hommage à un important éditorial des équipes Apple Music, qui ont classé ce qu’ils considèrent comme les meilleurs albums de l’histoire (The Miseducation of Lauryn Hill prend la première place, devant Thriller).

Un livre de collection à 450 euros : est-ce bien sérieux ?

Contrairement au premier livre d’Apple, qui était directement vendu par la marque, le livre d’Apple Music est commercialisé par un spécialiste des livres appelé Assouline. L’entreprise, qui se présente comme « la première marque de luxe dédiée à la culture et au lifestyle », éditera 1 500 exemplaires de ce livre qui s’annonce déjà collector, avec sa couverture transparente, blanche et dorée. Chaque livre est numéroté selon son ordre d’impression, afin d’en faire des pièces de collection qui, potentiellement, coûteront une fortune à la revente. Pour anecdote, Assouline est une maison française.

Le livre d’Apple Music raconte l’histoire des 100 meilleurs albums de l’histoire, selon Apple Music. // Source : X

Le prix du livre d’Apple et d’Assouline ? 450 euros, avec la possibilité de le livrer en France gratuitement (ouf). La marque a fait le choix d’un livre élitiste et réservé à des collectionneurs, plutôt que d’un produit grand public vendu dans ses propres magasins, qui aurait pu rencontrer du succès à Noël. C’est dommage, mais cette décision s’inscrit aussi dans son ADN. Apple a toujours aimé jouer avec les codes du luxe.

Le livre d’Apple fait 208 pages et pèse 3,6 kg. // Source : Assouline

Quel rapport entre Apple et la musique ? Avant Apple Music, il y avait eu iTunes et l’iPod. La marque, qui a véritablement révolutionné le secteur musical, est une des mieux positionnées sur la planète pour un tel classement. Elle précise qu’il est subjectif, mais il reflète aussi des années d’expertise. Zane Lowe, qui anime l’émission vedette de la radio Apple Music 1, est présenté comme le co-auteur du livre.

Chaque livre Apple Music est gravé de son numéro d’impression. // Source : Assouline

Combien vaut le livre Designed by Apple aujourd’hui ?

Les 450 euros du livre Apple Music sont-ils jetés par les fenêtres ? Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire. Le livre d’Apple en 2016, qui était commercialisé dans les grands Apple Store aux tarifs de 199 euros et 299 euros (en fonction de sa taille), est aujourd’hui devenu une denrée rare pour les collectionneurs. Sur eBay, on le trouve entre 500 et 3 000 dollars, en fonction de l’état de l’objet. Le nouveau livre d’Apple, qui est encore plus rare que le premier, pourrait coûter une fortune à l’avenir.

