[Deal du jour] Si vous cherchez une plateforme de streaming musical pour la première fois, ou souhaitez tester les services d’une nouvelle, c’est le bon moment. Apple Music propose une offre avec six mois d’abonnement à un prix attrayant.

C’est quoi, cette promotion Apple Music ?

L’abonnement individuel sans engagement à Apple Music est normalement au prix de 10,99 € par mois. Il est en ce moment proposé au prix de 2,99 € pendant six mois. Passé les six premiers mois, l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif normal de 10,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

C’est quoi, Apple Music ?

Comme son nom l’indique, Apple Music est le service de streaming d’Apple, et donne accès à plus de 100 millions de morceaux. L’abonnement individuel intègre de nombreuses fonctionnalités, comme le téléchargement des morceaux pour les écouter hors ligne, les paroles en temps réel pour massacrer les chansons, ou encore l’écoute sur plusieurs appareils. Vous aurez aussi accès à des playlists conçues pour vous, en fonction de vos habitudes d’écoutes. Notez que l’intégralité de votre bibliothèque iTunes est aussi accessible depuis Apple Music.

En plus des 100 millions de morceaux, vous retrouverez des programmes originaux et des concerts, ainsi qu’un accès en direct et à la demande à des stations de radio animées par des artistes.

À ce prix, l’abonnement à Apple Music est-il une bonne affaire ?

Moins de 3 € par mois pendant six mois, c’est assurément une bonne offre. Les personnes abonnées à Apple Music peuvent écouter des milliers de titres au format Dolby Atmos et au format Lossless (sans perte), dans différentes résolutions. L’abonnement à Apple Music est bien sûr sans publicités.

L’application est disponible sur iPhone et smartphones Android, tablettes, Apple Watch, Apple TV 4K ainsi que sur Mac et PC. Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités d’Apple Music et de Siri avec un appareil compatible Siri. Pour celles et ceux qui disposent de toutes playlists sur d’autres plateformes, vous pouvez transférer ces dernières en quelques clics.

