Samsung dévoile les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, ses trois nouveaux smartphones haut de gamme à destination du marché français. Pour la première fois de son histoire, la marque mise avant tout sur des innovations logicielles, avec plusieurs fonctionnalités directement calquées sur l’iPhone et Apple Intelligence, ou les smartphones Google Pixel. Numerama les a essayés en avant-première.

Vous avez aimé les Samsung Galaxy S24 ? Vous allez probablement adorer les Galaxy S25, qui seront disponibles en France le 7 février 2025.

D’un point de vue du matériel, le domaine sur lequel Samsung a toujours brillé, les Galaxy S25 évoluent peu. Ils s’affinent légèrement, uniformisent leurs bordures (le S25 Ultra a les mêmes courbes que les autres) et gagnent en puissance grâce à la puce Snapdragon 8 Elite couplée à 12 Go de RAM, qui est sur tous les modèles français cette année (il y avait du Exynos sur les S24). Samsung reconnaît volontiers qu’il a décidé d’orienter cette année sur le logiciel, tout en conservant son « excellence matérielle » habituelle. Ces appareils ont été présentés lors d’une conférence Unpacked le 22 janvier, Numerama les a essayés quelques jours plus tôt.

Les caractéristiques des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Comme en 2024, Samsung proposera début 2025 trois smartphones haut de gamme. On reste sur des écrans de 6,2 pouces et 6,7 pouces pour les modèles normaux, mais on passe à 6,9 pouces (+0,1 pouce) sur la version Ultra qui, à la manière de l’iPhone 16 Pro Max, gagne en diagonale en mordant les bordures. Le reste des caractéristiques est très similaire à l’année dernière, avec dans les points positifs l’arrivée du Wi-Fi 7 sur toute la gamme. En revanche, la recharge sans-fil n’est toujours pas Qi2, il faut une coque pour ajouter la recharge aimantée aux S25 :

Caractéristiques Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Taille d’écran 6,2 pouces 6,7 pouces 6,9 pouces Définition Full HD+ Quad HD+ Quad HD+ Type de verre Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Armor 2 Métal Aluminium Aluminium Titane Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz Poids 1 62 grammes 1 90 grammes 2 18 grammes Épaisseur 7,2 mm 7,3 mm 8,2 mm Puce Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go 12 Go Batterie 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh Vitesse de charge 25W 45W 45W Appareils photo 50 Mpix + 12 Mpix (ultra grand-angle) + 10 Mpix (zoom x3) 50 Mpix + 12 Mpix (ultra grand-angle) + 10 Mpix (zoom x3) + 12 + 10 200 Mpix + 50 Mpix (UGA) + 50 Mpix (x3) + 50 Mpix (x5) Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Mises à jour One UI 7 + 7 ans de mises à jour One UI 7 + 7 ans de mises à jour One UI 7 + 7 ans de mises à jour

Super assistant vocal, génération de contenus et « Now Bar », Samsung mise tout sur le logiciel

En 2025, Samsung pense que la guerre du smartphone se jouera sur le logiciel. La marque prépare actuellement la mise à jour One UI 7 pour ses anciens appareils, qui apporte notamment de nouveaux icônes, une refonte du centre de notifications et du centre de contrôle et plusieurs innovations logicielles. One UI 7 est sans surprise préinstallé sur les Galaxy S25, qui seront les premiers à bénéficier des nouvelles idées du Coréen.

La Now Bar est la meilleure nouveauté de One UI 7, avec un widget toujours accessible en bas de l’écran. // Source : Numerama

Parmi elles : il y a la Now Bar, que Samsung compte mettre au cœur de son expérience système. Il s’agit globalement d’une réplique de la Dynamic Island d’Apple, avec des informations essentielles toujours présentes en bas de l’écran, dans un petit widget qui peut s’agrandir quand on le touche. Navigation Google Maps, écoute de musique, résultats sportifs, minuteurs, billets d’avion… La Now Bar permet de gagner du temps en prédisant les informations dont vous pourriez avoir besoin.

À l’heure de ChatGPT, l’intelligence artificielle est aussi à l’honneur, avec plusieurs fonctionnalités exclusives aux Galaxy S25 (même s’il est très probable que certains anciens modèles et des Google Pixel y aient aussi droit). Galaxy AI, la suite de fonctions IA de Samsung, s’étoffe de nombreux nouveautés innovantes sur les S25.

Gemini sur le S25 Ultra à gauche, Gemini sur le S24 Ultra à droite. La nouvelle interface signifie qu’il s’agit de la nouvelle version proactive. // Source : Numerama

La nouveauté la plus impressionnante avec la Galaxy S25 ne porte pas vraiment de nom, mais est qualifiée par Samsung de « super assistant ». Il s’agit d’une sorte de Gemini Live intégré au système d’exploitation avec, pour la première fois dans l’écosystème Android, la possibilité de contrôler des applications. Il s’agit d’une réplique des « App Intents » annoncées par Apple avec Apple Intelligence, mais appliquées à l’univers Android. Samsung appelle ça Actions Cross App, avec le potentiel de révolutionner l’expérience smartphone.

Cette technologie s’intègre à Gemini, l’assistant vocal de Google. La nouveauté est que l’utilisateur peut lui demander de faire plusieurs choses, y compris des actions manuelles. Une requête comme « Va dans Photos, sélectionne mes 10 dernières images, envoie les dans WhatsApp à mon père puis ouvre Instagram et lance de la musique sur Spotify » devient possible, avec un Galaxy S25 capable de tout faire à votre place. Le service sera déployé en France le 7 février… et probablement étendu à d’autres smartphones Android haut de gamme à l’avenir. Il faut plus le voir comme une avant-première d’une nouveauté Google que d’une exclusivité constructeur.

La principale différence entre le S25 Ultra et le S24 Ultra concerne les bordures, qui sont désormais plates. Samsung reprend ainsi le style des Galaxy S normaux, après avoir longtemps réservé le style Galaxy Note au modèle Ultra. // Source : Numerama

Autre possibilité qui exploite les capacités multimodales de Gemini : le super assistant de Samsung/Google peut regarder une vidéo à votre place, extraire son texte et analyser ses images, puis vous en faire un résumé. L’ère de l’IA mobile ne fait que commencer !

D’autres nouveautés IA sont au cœur des Galaxy S25, qui exploitent leur puce Snapdragon 8 Elite pour réalise plusieurs tâches en local (même si, à la différence d’Apple, de nombreuses générations de contenus nécessitent Internet). Parmi elles : une nouvelle application pour générer des images avec un prompt ou un dessin, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Image Playgounds d’Apple. Elle est intégrée au clavier Samsung, pour pouvoir générer de faux emojis. Toujours dans la catégorie réponse à Apple Intelligence, Samsung intègre son compositeur de texte à toutes les applications, sans avoir à utiliser son propre clavier. Il suffit de sélectionner du texte pour le faire apparaître.

On voit ici plusieurs des nouveautés logicielles exclusives des Galaxy S25. // Source : Numerama

Autre nouveauté bienvenue : la possibilité d’effectuer des recherches naturelles dans les réglages, pour demander avec une phrase à changer quelque chose. On peut par exemple écrire « je veux baisser la luminosité et activer l’écran toujours allumé », puis laisser le téléphone faire.

Samsung met aussi en place une application appelée Now Brief, qui proposera un résumé personnalisé de sa journée tous les matins. La fonction Entourer pour rechercher s’améliore aussi avec une meilleure intégration aux applications, tandis que Samsung pique à Apple et Google leurs systèmes respectifs pour améliorer le son d’une vidéo. Il y a aussi une fonctionnalité pour monter automatiquement une vidéo avec l’IA, en sélectionnant des photos/vidéos et en laissant un outil généré une vidéo d’une durée spécifique.

Toutes les couleurs des Samsung Galaxy S25. // Source : Numerama

Côté appareil photo, Samsung ne change pas énormément de choses cette année. La principale nouveauté vient des Google Pixel, avec l’arrivée de la fonction Meilleure pose sur les téléphones Samsung. Elle permet, quand on fait un selfie de groupe, de sélectionner automatiquement le meilleur visage pour chaque personne, grâce à la prise de plusieurs photos en simultané.

Les prix des Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Avec ces nouveautés exclusivement logicielles, Samsung lance des Galaxy S25 probablement conçus pour les utilisateurs d’appareils concurrents, ou les propriétaires d’anciens mobiles Samsung. Les détenteurs d’un S24 ne sont probablement pas la cible des S25, puisqu’ils recevront probablement une grande partie des nouveautés de la génération 2025. On apprécie aussi le nouveau design du S25 Ultra, même si le manque de nouveautés matérielles réduit l’intérêt de changer.

La bonne nouvelle est que les prix n’évoluent pas, avec une période de précommande qui double le stockage gratuitement. Les téléphones seront officiellement disponibles le 7 février.

Stockage S25 S25+ S25 Ultra 128 Go 899 € – – 256 Go 959 € 1169 € 1469 € 512 Go 1079 € 1289 € 1589 € 1 To – – 1829 €

